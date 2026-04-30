Gobierno dará a conocer una nueva reforma tributaria en los próximos días

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el Gobierno insistirá en una propuesta de reforma tributaria, la cual se daría a conocer en los próximos días.
“El gobierno reconoce la existencia de un problema fiscal en el país, creemos que hay que mejorarlo”, dijo y lo atribuyó a una imposibilidad de aumentar los ingresos tributarios, como consecuencia de intervenciones de otros organismos del Estado.
“La Corte Constitucional modificó dos iniciativas de reforma tributaria, el Congreso negó la ley de financiamiento del año pasado, tuvimos que acudir a dos medidas de emergencia económica, una de ellas fue suspendida también por el Consejo de Estado, y esta situación que hemos vivido le ha generado a las finanzas públicas una contracción, una reducción del espacio tributario para atender las responsabilidades del Gobierno” recordó.
Luego dijo que por esa razón siendo válida la necesidad de implementar medidas de reforma tributaria y que incluso el próximo Gobierno tendrá que platearse el tema.
Petro ya había anunciado una serie de medidas por alza de tasas de interés
Como respuesta al incremento de la tasa de interés del Banco de la República en 100 puntos básicos, que la ubicó en 11,25 %, el pasado mes de marzo, el presidente Gustavo Petro anunció un primer paquete de medidas orientadas a ampliar los subsidios y a implementar restricciones en materia de exportaciones. De acuerdo con el mandatario, estas acciones buscan mitigar los efectos del encarecimiento del crédito y dinamizar algunos sectores de la economía.
Entre los frentes mencionados, el jefe de Estado hizo referencia al sector de la construcción. En ese contexto, planteó un cambio en el enfoque de la política de vivienda, priorizando el mejoramiento de viviendas existentes sobre la construcción de unidades nuevas. Según explicó, cerca del 80 % del déficit habitacional en el país corresponde a condiciones cualitativas, por lo que consideró necesario que el Ministerio de Vivienda concentre sus esfuerzos en atender esta problemática.
El presidente también señaló que estas iniciativas no deberían depender del acceso a crédito, sino de una mayor asignación de subsidios, como parte de lo que denominó un “primer envión de medidas”. En esa línea, advirtió que, si las decisiones del Banco de la República no contribuyen a reducir los precios, el Gobierno adoptará medidas adicionales para intervenir en la situación económica. Incluso, dejó abierta la posibilidad de declarar una nueva emergencia económica en caso de que las acciones anunciadas no generen los resultados esperados.
Finalmente, el mandatario informó que en las próximas semanas el Gobierno presentará un nuevo proyecto de ley de financiamiento ante el Congreso. Esta iniciativa buscaría respaldar fiscalmente las medidas propuestas y garantizar los recursos necesarios para su implementación, en un contexto marcado por tasas de interés elevadas y presiones sobre distintos sectores productivos.
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