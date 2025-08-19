Gobierno de Colombia abrió convocatoria para financiar proyectos minero-energéticos por casi $1 billón

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia, bajo la dirección de Edwin Palma Egea, lanzó oficialmente la convocatoria pública y competitiva del Incentivo a la Producción 2025, que distribuirá $921.125 millones entre 209 municipios del país para proyectos minero-energéticos.
Estos recursos estarán destinados a financiar proyectos de energía eléctrica y minería como parte de la estrategia del Gobierno de Colombia para promover una transición energética justa y cerrar brechas históricas en territorios productores de recursos naturales no renovables.
Cada municipio beneficiado podrá presentar hasta dos proyectos, con un tope conjunto de $8.000 millones. Sin embargo, este límite podrá superarse si se cuenta con esquemas de cofinanciación.
También se contempla la posibilidad de que dos o más municipios presenten iniciativas conjuntas, lo que permitirá el desarrollo de proyectos de mayor escala e impacto regional.
Las propuestas deberán enfocarse en dos líneas estratégicas:
Recomendado: Colombia tiene lista hoja de ruta para aprovechar el subsuelo en proyectos minero-energéticos
- Energía eléctrica, incluyendo ampliación de cobertura del Sistema Interconectado Nacional, energización de infraestructura pública con fuentes renovables (solar, eólica, hidroeléctrica), electromovilidad y desarrollo de granjas solares.
- Sector minero, con proyectos dirigidos a la creación de centros de desarrollo técnico, infraestructura para formación en seguridad minera y fortalecimiento de capacidades productivas en las regiones.
“El Incentivo a la Producción es una herramienta clave para reducir brechas en los territorios que han sostenido por años la economía extractiva del país. Los recursos deben traducirse en bienestar, equidad y transición energética desde las regiones”, afirmó Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía.
La convocatoria permanecerá abierta durante 60 días calendario, contados a partir de la expedición de la resolución que oficializa su inicio.
Durante ese plazo, los municipios interesados deberán radicar sus propuestas a través de los canales habilitados por el Ministerio, cumpliendo con los requisitos técnicos, financieros y territoriales establecidos.
Origen de los recursos y marco normativo para financiar proyectos minero-energéticos
Según el Ministerio de Minas y Energía aseguró que los recursos provienen del 30 % de los rendimientos financieros de la cuenta única del Sistema General de Regalías (SGR), conforme al Acto Legislativo 04 de 2017.
Recomendado: Hay más de 80.000 empleos en riesgo por retrasos en proyectos minero-energéticos
Su distribución se rige por la Ley 2056 de 2020, que faculta al Ministerio de Minas y Energía a asignarlos bajo metodologías aprobadas por la Comisión Rectora del SGR.
En julio de este año, el Ministerio ya había transferido el primer 50% del total asignado para el bienio 2025–2026, equivalente a $774.931 millones, mediante distribución por fórmula (Resolución 40326).
Con esta convocatoria, regulada por el Acuerdo 14 de 2025, se asignará el 50 % restante, junto con $146.193 millones provenientes de saldos de vigencias anteriores, lo que completa los $921.125 millones destinados a inversión territorial.
Los términos de referencia, criterios de evaluación y el cronograma completo del proceso están disponibles en el portal oficial del Ministerio de Minas y Energía, a disposición de los municipios y entidades interesadas.
Haga clic aquí para más información.