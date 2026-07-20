Gobierno de la Espriella anuncia cuatro nuevos nombramientos clave

La posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia está a menos de un mes, y cada día se va anunciado como estará conformado su equipo de trabajo.
Esta vez, el presidente electo dio a conocer cuatro nombramientos en cargos estratégicos.
El primero se trata de Carlos Ríos, abogado, magíster en Estudios Políticos y magíster en Seguridad y Defensa, quien será el secretario general de la Presidencia.
Ríos tendrá la misión, explicó el nuevo gobierno en un comunicado, de coordinar la gestión institucional, garantizar la articulación entre las diferentes dependencias de la Presidencia y velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los colombianos.
Por su parte, la gerencia de las regiones estará liderada por Valerie Lafaurie, abogada y magíster en Comunicación Política y Empresarial.
“Impulsará un modelo de gestión territorial para acercar el Gobierno a las regiones, articular el trabajo con gobernadores y alcaldes y garantizar que los proyectos estratégicos lleguen a las comunidades con eficiencia, transparencia y sin intermediarios ni politiquería”, señaló el documento.
Adicional a eso, la jefatura de despacho quedará a cargo de Nicolás Gómez, politólogo con magíster en Políticas Públicas.
Finalmente, María Fernanda Sandoval, especialista en marketing digital y magíster en Comunicación Política y Gestión de Crisis, asumirá la dirección de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia.
Tendrá el compromiso “de fortalecer una comunicación institucional moderna, transparente, cercana y oportuna para todos los colombianos”, aseguró el comunicado.
Así las cosas, el Gobierno de la Espriella continúa organizando su equipo para asumir funciones desde el próximo viernes 7 de agosto.