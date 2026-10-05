El gobierno De la Espriella, por medio del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, junto con el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, oficializó un convenio interadministrativo que marca una nueva era para el desarrollo de la región Caribe.
Este acuerdo formaliza la entrega al Distrito de Barranquilla de la administración, la operación, el mantenimiento y la explotación de la infraestructura del aeropuerto en su lado tierra, así como de sus plataformas y servicios aeroportuarios delimitados.
El convenio informado por el gobierno De la Espriella cuenta con un aporte inicial del Distrito de hasta $40.000 millones, recursos destinados a culminar las obras pendientes, optimizar la prestación de los servicios y asegurar el mantenimiento continuo de la terminal aérea.
“En el marco de este trabajo conjunto, que responde a la visión estratégica de convertir al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz en un motor de conectividad, turismo y competitividad, la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte hicieron entrega formal de las obras del Hito No. 2. Esta fase contempla la puesta en servicio de las nuevas salas de espera 2, 3 y 4 del muelle internacional, espacios diseñados bajo altos principios de eficiencia, sostenibilidad e inclusión”, dijo el gobierno De la Espriella.
Cambios informados por el gobierno De la Espriella para el aeropuerto de Barranquilla
- Climatización de alta eficiencia: implementación de un sistema con capacidad de 125 TR (toneladas de refrigeración), diseñado para ofrecer ambientes frescos y confortables frente a las exigencias térmicas de la zona
- Sistema FIDS de información al viajero: pantallas de visualización de datos de vuelo (Flight Information Display System) de alta definición para el seguimiento de las operaciones en tiempo real
- Red de voz y datos: plataforma tecnológica robusta que optimiza la difusión de información al usuario y fortalece las comunicaciones estratégicas de las aerolíneas y las autoridades
- Seguridad operacional y prevención: red contra incendios equipada con tecnología de última generación para brindar una respuesta rápida e integral ante eventuales emergencias
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Asimismo, el gobierno De la Espriella dijo que se implementarán baterías sanitarias completamente rediseñadas bajo criterios de inclusión, con el fin de garantizar autonomía y comodidad a las personas con movilidad reducida.