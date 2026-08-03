Ana María Vesga, ministra designada por el gobierno De la Espriella para la cartera de Salud, dijo que se trabaja desde ya en un plan de choque que busque los que, dijo, “está en crisis”.
De acuerdo con la nueva funcionaria, hay una serie de medidas que se deben tomar para que el país entre a revisar los problemas sobre entrega de medicamentos, así como las dificultades para tener citas con especialistas.
El gobierno De la Espriella, dijo Vesga, buscará entonces la inmediata inyección de capital que, dijo en su momento el ahora vicepresidente José Manuel Restrepo, se calcula en cerca de $10 billones.
Gobierno De la Espriella entrega detalles de eventual reforma a la salud
Ante la opción de que se necesite una reforma a la salud para implementar estos cambios, Vesga descartó que sea, de momento, el camino que tome el nuevo gobierno, aclarando que evidentemente no se apoyará la reforma que, de nuevo, fue presentada por el Pacto Histórico.
“Esa reforma que presentó el Pacto Histórico es esencialmente más de lo mismo que vimos durante el gobierno, una visión de un sistema público, esencialmente sin intermediarios”, señaló la ministra.
Agregó la nueva ministra de Salud que lo importante es ejecutar el plan de rescate y garantizar la atención de los pacientes y los pagos a los prestadores de salud.
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Hay que recordar que el gobierno De la Espriella ha sido enfático en que no apoyará un cambio de modelo de atención en el que el grueso de la atención y el manejo financiero sea público.