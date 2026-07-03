Las tasas de interés en Colombia van a seguir subiendo y, en el marco de los primeros meses del gobierno De la Espriella, se deberá enfrentar un alto indicador.
Una inflación que no cede y que, por el contrario, mantiene su proceso de aceleración, genera cada vez menos espacio para bajar ese indicador.
Según Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda entrante, se entiende que el hecho de que el Banco de la República tenga que subir las tasas de interés en Colombia es el efecto de cuidar la inflación, que es el impuesto más complejo de atender para los hogares de menores ingresos.
Agregó que, si bien no es una buena noticia que las tasas estén altas, comprenden que el compromiso esencial del Banco es mantener controlada la inflación.
En ese sentido, y por mandato, el gobierno De la Espriella va a respetar las decisiones que tome la Junta Directiva al respecto, entendiendo que buena parte de la inflación que siente el país llega por el lado del consumo.
Más expectativas del gobierno De la Espriella con las tasas de interés en Colombia
En conversación con Caracol Radio, el nuevo ministro de Hacienda señaló que, si bien el Gobierno saliente ha mantenido con fuerza el gasto, de la misma manera lo hacen los colombianos.
Gómez Martínez indicó que se ven mejores indicadores, con colombianos que siguen aumentando su compra de carros y motos, así como de otros bienes y servicios.
Las expectativas de los analistas locales señalan que las tasas de interés en Colombia terminarían este año muy cerca del 12 %, pendientes de que se materialicen algunos riesgos.
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El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, explicó que en esos pronósticos se está muy pendiente de si el fenómeno de El Niño será uno de muy altas temperaturas.