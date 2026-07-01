Gobierno De la Espriella inicia acercamientos con el Banco Mundial para financiar proyectos estratégicos

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sostuvo la primera reunión oficial con el Banco Mundial para América Latina y el Caribe con el objetivo de poner en marcha una agenda de cooperación de cara al nuevo gobierno.
Restrepo compartió algunos apartes de la reunión virtual que sostuvo con Susana Cordeiro, vicepresidenta del organismo para la región, y aseguró que el propósito es impulsar la inversión, ampliar las fuentes de financiamiento y desarrollar proyectos estratégicos contemplados por el gobierno entrante.
«Iniciamos la construcción de una alianza estratégica para atraer inversión, fortalecer las finanzas públicas, impulsar la transformación digital y garantizar la seguridad energética de Colombia», escribió el vicepresidente electo.
Además, señaló que el objetivo es convertir la cooperación internacional en «metas, resultados y bienestar para todos los colombianos».
Durante el encuentro, ambas partes plantearon la posibilidad de estructurar un paquete de financiamiento (financial envelope), es decir, un monto de recursos destinado a apoyar proyectos específicos del país. La propuesta contempla iniciativas relacionadas con la transición energética, la articulación entre educación y tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), infraestructura social y mecanismos de financiamiento para estos sectores.
«Creo que el programa de estabilización fiscal puede ser uno de los temas en los cuales la asistencia técnica del Banco Mundial podría ser bastante útil», afirmó Restrepo.
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