Ganancias del BanRep mantienen su tendencia a la baja: se redujeron 37 % a mayo

El balance financiero del Banco de la República al cierre de mayo de 2026 confirma una desaceleración en su rentabilidad. La entidad reportó ganancias por $4,1 billones, un retroceso del 37,2 % en comparación con los $6,5 billones obtenidos en el mismo periodo del año anterior.
Este descenso marca una racha de cuatro meses consecutivos con variaciones anuales negativas. Tras registrar caídas en febrero (-8,5 %), marzo (-42,4 %) y abril (-42,6 %), el emisor atraviesa un ciclo contractivo que no se observaba desde mayo de 2024, dejando atrás el periodo de ganancias históricas que caracterizó a la institución durante los dos años previos.
A pesar de esta debilidad frente al 2025, el reporte mensual más reciente muestra un repunte respecto a lo reportado abril, con un crecimiento del 21,3 % en sus utilidades, comparadas con los $3,4 billones previos.
Este desempeño está dentro del radar de las proyecciones del banco central, que había advertido sobre una moderación en sus estados financieros, pese a que el contexto económico global sigue siendo favorable para el rendimiento de las reservas internacionales.
En su informe al Congreso de la República, el banco central reveló que para este año proyecta una ganancia de $11,2 billones, por debajo de los $13,9 billones de 2025 (0,75 % del PIB). El 86 % de este resultado fue producto de la administración de las reservas internacionales, es decir, los ahorros que tiene el país en moneda extranjera y que el banco invierte principalmente en activos financieros en dólares.
Detalle de los estados financieros del BanRep
Al observar los activos totales del emisor, estos sumaron $354,8 billones a mayo, lo que representa un crecimiento del 4,8 % frente a los $338,6 billones registrados en el mismo mes de 2025. Este crecimiento fue impulsado mayoritariamente por los activos internos, los cuales tuvieron un alza del 19,6 %, situándose en $63,3 billones.
En cuanto a los activos externos, estos alcanzaron los $291 billones, un incremento interanual del 11,5 %. Dentro de este rubro, las reservas internacionales tuvieron un comportamiento más pausado, con un aumento del 2,5 %, totalizando $283,5 billones.
Por la parte de las obligaciones, el pasivo total de la institución escaló un 21,7 %, llegando a $269,5 billones. Este incremento se explica, en gran medida, por el repunte de los pasivos externos (75,4 %), que alcanzaron los $57,3 billones. Los pasivos internos, por su parte, sumaron $212,1 billones, con un crecimiento del 12,4 %; entretanto, el efectivo en circulación (billetes) superó los $166 billones, anotando un avance del 13 %.
Finalmente, el patrimonio neto del Banco de la República cerró el periodo en $85,3 billones, evidenciando una reducción del 29,9 % frente a los $117,1 billones reportados un año atrás.
—