Ganancias del BanRep completan 3 meses cayendo: a abril se ubicaron 42 % por debajo del año anterior

A abril de 2026, el Banco de la República de Colombia registró $3,4 billones en ganancias, una cifra que está 42,6 % por debajo de los $5,9 billones reportados para el mismo periodo en 2025.
Se trata de la tercera vez que el emisor reporta una variación anual negativa, pues se han visto caídas en febrero (-8,5 %) y marzo (-42,4 %). Vale la pena recordar que esta dinámica no se veía desde mayo de 2024, pues la entidad duró casi dos años con cifras récord.
Sin embargo, las utilidades crecieron un 33,6 % respecto al mes anterior, pues en marzo el balance se ubicó en $2,5 billones.
Este resultado no es sorpresivo para el emisor, que ya había anticipado una moderación en sus reportes de situación financiera, a pesar de que se proyecta que el entorno económico favorezca la rentabilidad de las reservas internacionales.
En su informe al Congreso de la República, el banco central reveló que para este año proyecta una ganancia de $11,2 billones, por debajo de los $13,9 billones de 2025 (0,75 % del PIB). Del total del año pasado, el 86 % fue producto de la administración de las reservas internacionales, es decir, los ahorros que tiene el país en moneda extranjera y que el banco invierte principalmente en activos financieros en dólares.
El BanRep explicó en su blog que en 2025, las tasas de interés internacionales estuvieron en niveles relativamente altos que favorecieron la rentabilidad de los bonos mientras la inflación global se reducía. A esto se sumó el buen desempeño de algunos mercados como el del oro y la mayor diversificación del portafolio, mediante el aumento de las inversiones en monedas distintas al dólar.
Vale la pena recordar que en 2024 se había visto una estabilización de las utilidades del emisor, tras los rendimientos excepcionalmente altos de 2023, por lo que, en algunos meses, como mayo (-22,9 %), se reportaron caídas interanuales.
Detalle de los estados financieros del BanRep
A abril, el total de activos del Banco de la República se ubicó en $338,8 billones, registrando una caída del 10,2 % frente al mismo mes en 2025, cuando fueron de $377,5 billones.
Esta variación está explicada principalmente por los activos en el exterior, que se redujeron un 13,6 % hasta los $282,3 billones, debido a que los activos de reservas internacionales se redujeron un 13,7 % a un poco más de $274,2 billones.
Por su parte, los activos internos concluyeron el primer trimestre un 11,5 % por encima de lo reportado 12 meses atrás y superaron los $56,5 billones.
Por otro lado, el pasivo total de la entidad ascendió a $256,9 billones, lo que significó un aumento del 0,4 % en el periodo analizado. En este caso, la contribución vino de los pasivos internos, que aumentaron un 10,2 % hasta $205,6 billones, mientras los pasivos con el exterior se redujeron el 25,8 % y quedaron en $51,2 billones.
Respecto a los billetes en circulación, que hacen parte de los pasivos internos, la cifra superó los $164 billones y fue 11,9 % superior a la reportada 12 meses atrás.
Finalmente, el patrimonio del BanRep se situó en $81,9 billones. Este rubro experimentó una contracción del 32,7 % en el periodo analizado, pues el año pasado había sido de $121,6 billones.
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