Ganancias del BanRep cayeron a marzo por segundo mes consecutivo: llegaron a $2,5 billones

A marzo de 2026, el Banco de la República de Colombia registró $2,5 billones en ganancias, una cifra que no solo es inferior en $126.700 millones a la del mes anterior, sino que está 42 % por debajo de los $4,4 billones reportados para el mismo periodo en 2025.
Se trata de la segunda vez que el emisor reporta una variación anual negativa desde mayo de 2024, pues en febrero también habían caído un 8,5 % respecto al año anterior.
En su informe al Congreso de la República, el banco central reveló que para este año proyecta una utilidad de $11,2 billones. Aunque la cifra es inferior a la de 2025, se ajustó al alza en 759.000 millones a la incluida en el último presupuesto aprobado.
La entidad explicó en el documento que estas cifras se alcanzarían en un entorno económico “que favorecería la rentabilidad de las reservas internacionales”.
Vale la pena recordar que el año pasado, las utilidades del BanRep superaron las de 2024 todos los meses. Producto de estas variaciones de doble dígito, el banco central alcanzó una ganancia de $13,9 billones en diciembre que equivale al 0,75 % del PIB, su máximo en 23 años.
Antes, en 2024 se había visto una estabilización de las utilidades del emisor, tras los rendimientos excepcionalmente altos de 2023, por lo que, en algunos meses, como mayo (-22,9 %), se reportaron caídas interanuales.
Detalle de los estados financieros del BanRep
A marzo, el total de activos del Banco de la República se ubicó en $321,8 billones, registrando una caída del 5,3 % frente al mismo mes en 2025, cuando fueron de $339,7 billones.
Esta variación está explicada principalmente por los activos en el exterior, que se redujeron un 8,6 % hasta los $269,7 billones, dado que los activos de reservas internacionales se redujeron un 2,1 % a un poco más de $269 billones.
Por su parte, los activos internos concluyeron el primer trimestre un 12,3 % por encima de lo reportado 12 meses atrás y superaron los $52 billones.
Por otro lado, el pasivo total de la entidad ascendió a $240 billones, lo que significó un aumento del 7,8 % en el periodo analizado. En este caso, la contribución vino de los pasivos internos, que aumentaron un 10,2 % hasta $201,4 billones, mientras los pasivos con el exterior variaron se redujeron el 3,4 % y quedaron en $39,1 billones.
Respecto a los billetes en circulación, que hacen parte de los pasivos internos, la cifra superó los $166 billones y fue 13,8 % superior a la reportada 12 meses atrás.
Finalmente, el patrimonio del emisor se situó en $81,2 billones. Este rubro experimentó una contracción del 30,2 % en el periodo analizado, pues el año pasado había sido de $116,4 billones.
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