Casi la mitad de las 10.000 empresas con mayores ingresos del país en 2025 están en Bogotá y Cundinamarca

El tejido empresarial de Bogotá y Cundinamarca continúa con fortaleza y con un peso importante en las cifras nacionales, si se tiene en cuenta que entre las 10.000 firmas más grandes de 2025 esta región del país aportó poco menos de la mitad.
De acuerdo con el reporte de la Superintendencia de Sociedades, Bogotá y Cundinamarca aportaron 4.806 empresas al ranking el año pasado, cifra superior a las 4.702 que puso la región en 2024.
En su conjunto, estas compañías reportaron ingresos por $1.046 billones en 2025, cifra superior en 3,31 % a la reportada el año anterior, cuando se contaron $1.013 billones.
Las ganancias del grupo de empresas también crecieron: en 2025 se registraron utilidades por $74,16 billones, mientras que para 2024 esta cifra se ubicó en $66,45 billones con un aumento de 11,60 %.
Además, seis de las 10 más grandes de Colombia, medidas por ingresos operacionales, están en la capital del país.
Consulte acá el especial de las 10.000 empresas más grandes de Colombia 2025
Este es el top 10 de empresas más grandes de Bogotá
Al entrar en el detalle del ranking, las primeras 10 firmas bogotanas aportan cerca del 25 % de los ingresos totales de todas las empresas de la región medidas por la SuperSociedades. Es decir, sus ventas de este grupo acumularon un total de $244,7 billones.
En relación con sus utilidades, suman $20 billones, aunque una de estas compañías reportó pérdidas el año pasado.
Así quedó el ranking de las más grandes de Bogotá y Cundinamarca durante 2025:
Ecopetrol, que tuvo ingresos operacionales por $100,59 billones y utilidades por $9,02 billones en 2025.
Terpel, que tuvo ingresos operacionales por $26,39 billones y utilidades por $628.285 millones en 2025.
D1, que tuvo ingresos operacionales por $21,60 billones y utilidades por $418.933 millones en 2025.
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Jeronimo Martins (Ara), que tuvo ingresos operacionales por $16,37 billones y pérdidas por $579.417 millones en 2025.
Comunicación Celular (Claro), que tuvo ingresos operacionales por $16,35 billones y utilidades por $962.886 millones en 2025.
Emgesa (Enel), que tuvo ingresos operacionales por $14,84 billones y utilidades por $3,03 billones en 2025.
Colombiana de Comercio (Alkosto y Ktronix), que tuvo ingresos operacionales por $14,58 billones y utilidades por $403.753 millones en 2025.
Kopps Comercial (Bavaria), que tuvoingresos operaciones de $12,97 billones y utilidades por $1,13 billones en 2025.
Primax Colombia, que tuvo ingresos operacionales por $11,06 billones y utilidades por $150.125 millones en 2025.
Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, que tuvo ingresos operacionales por $9,92 billones y utilidades por $5,12 billones en 2025.