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Gobierno De la Espriella rechaza nuevo cobro por tonelada decretado en el Puerto de Buenaventura

La medida para el Puerto de Buenaventura también fue rechazada por algunos gremios del país.

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Imágenes: Presidencia y MinTransporte

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La Alcaldía de Buenaventura aprobó la imposición de un nuevo cobro por carga para el Puerto de Buenaventura, medida que ha sido tachada de inconveniente por el Gobierno, Colfecar y la Federación Nacional de Cafeteros.

La medida se fijó en $4.235 por cada tonelada transportada, por lo que una operación de 30 toneladas representaría $127.050 adicionales.

Vía alterna a Buenaventura. Imagen: ANI
Vía alterna a Buenaventura. Imagen: ANI

Según el Gobierno De la Espriella, a través del Ministerio de Transporte, la medida sobre el Puerto de Buenaventura es inconveniente, por lo que solicitó revisar la decisión.

¿Qué más dijo el Gobierno De la Espriella sobre nuevo cobro en el Puerto de Buenaventura?

En el comunicado, el Ministerio de Transporte afirmó que no comparte el nuevo cobro por tonelada de carga impuesto por el Distrito para el Puerto de Buenaventura.

Lo anterior debido a que “encarece la carga, la operación y afecta la competitividad. Por este puerto pasa más del 44 % del comercio exterior de Colombia”.

Recomendado: Buenaventura impone nuevo cobro a transportadores que entren y salgan a puertos

El Gobierno De la Espriella dejó en claro que Buenaventura lo que necesita son políticas económicas en busca del empleo, la inversión y el desarrollo, “no más barreras”.

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