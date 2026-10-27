El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que incluirá en la reforma al Código Nacional de Tránsito una propuesta para recuperar el trámite de traspaso a persona indeterminada, una alternativa dirigida a los propietarios que vendieron sus vehículos, pero no formalizaron el cambio de titularidad ante las autoridades de tránsito.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó que esta medida será presentada ante el Congreso de la República como parte de las modificaciones que se plantean para actualizar la normativa que regula la movilidad en Colombia.
Según indicó, la iniciativa busca dar respuesta a una situación que afecta a miles de ciudadanos, quienes continúan figurando como propietarios de automóviles o motocicletas que vendieron hace varios años.
El problema se presenta cuando la compraventa de un vehículo no queda registrada oficialmente. En estos casos, el antiguo dueño puede seguir recibiendo cobros de impuestos, comparendos y otras obligaciones relacionadas con el automotor, pese a que ya no tiene su posesión ni control sobre su uso.
A través de un pronunciamiento, Noguera señaló que esta situación aparece de manera recurrente en las solicitudes que reciben durante los encuentros territoriales destinados a recoger propuestas para la reforma del Código Nacional de Tránsito.
“Vendiste tu carro o tu moto hace algunos años, pero los impuestos y los cobros te siguen llegando a ti. Esto lo viven miles de colombianos y es la razón por la cual es una de las peticiones más frecuentes que nos hacen”, manifestó la funcionaria.
¿Habrá condiciones para reestablecer el traspaso a persona indeterminada?
La ministra agregó que el Gobierno propondrá restablecer el mecanismo, aunque aclaró que su aplicación estaría sujeta a requisitos específicos y controles para evitar que se utilice de manera irregular. El propósito, explicó, es ofrecer una solución a quienes vendieron sus vehículos de buena fe y quedaron expuestos a obligaciones que pueden derivarse de la falta de formalización del traspaso.
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“Hay que protegerlo. Y al que busca evadir responsabilidades no lo podemos premiar”, afirmó Noguera al referirse a las condiciones que, según el Gobierno, deberá contemplar la iniciativa.
La propuesta se enmarca en el objetivo de introducir cambios al sistema de tránsito que permitan resolver dificultades administrativas para los ciudadanos y fortalecer los mecanismos de control, sin dejar de lado la seguridad vial.
El trámite de traspaso a persona indeterminada permitía que el propietario registrado solicitara la desvinculación del vehículo de su nombre cuando lo había vendido, pero no se había completado el procedimiento para registrar al nuevo dueño, siempre que cumpliera las condiciones exigidas por la normativa.
Sin embargo, el mecanismo dejó de estar disponible el 7 de febrero de 2026, tras una disposición del Ministerio de Transporte expedida durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Ahora, con la reforma al Código Nacional de Tránsito, la administración de De la Espriella busca reabrir la discusión sobre su posible regreso. La iniciativa deberá presentarse y surtir el trámite legislativo correspondiente antes de convertirse en una medida aplicable en el país.