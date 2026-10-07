Gobierno expide decreto que elimina el límite del 30 % a las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1490 de 2026, que modifica el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias y elimina el límite global del 30 % para las inversiones en activos del exterior, establecido por el Decreto 0369 de 2026.
La decisión, explicaron desde el Gobierno, busca ampliar las alternativas disponibles para la administración del ahorro pensional de los colombianos y permitir que la conformación de los portafolios “responda principalmente a criterios técnicos de rentabilidad, riesgo, liquidez y diversificación, y no a una restricción general basada en la ubicación geográfica de las inversiones”.
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Cabe resaltar que el límite del 30 % había sido establecido en abril de 2026 por el Gobierno de Gustavo Petro mediante el Decreto 369. La medida obligaba a reducir progresivamente la inversión de los fondos de pensiones en activos del exterior y a dirigir nuevas cotizaciones hacia inversiones nacionales hasta alcanzar ese límite.
Para los afiliados, “esto restringía las posibilidades de diversificar sus ahorros entre distintos mercados y reducía las alternativas disponibles para administrar el riesgo y buscar mejores condiciones de rentabilidad”, explicó el Gobierno de la Espriella.
A su vez, mencionaron que el cambio se adoptó después de una evaluación técnica que concluyó que establecer un mismo límite global para todos los portafolios podía reducir las posibilidades de diversificación y limitar la adecuada aplicación del esquema de multifondos previsto en la legislación colombiana.
Así las cosas, con el nuevo decreto se actualiza el marco previsto en el Decreto 2555 de 2010 y se amplía el universo de alternativas que pueden considerar las administradoras de fondos de pensiones, tanto en Colombia como en los mercados internacionales.
Cabe señalar que esto no significa que las AFP puedan invertir sin restricciones, pues se mantienen los límites específicos, los estándares prudenciales y las exigencias de gestión integral de riesgos que regulan la administración de los recursos pensionales. Lo que cambia es el límite global que restringía de manera uniforme la exposición a activos del exterior.
Finalmente, el Gobierno señaló que los beneficios son: Más posibilidades para buscar mejores resultados, mayor diversificación del ahorro pensional, se mantienen las reglas de protección de los recursos y mayor flexibilidad para cada tipo de fondo.
Para descargar el decreto completo, puede hacer clic en el enlace.
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