A través de una carta a la opinión pública, los accionistas minoritarios de la Electrificadora del Meta (EMSA) manifestaron su preocupación ante una eventual modificación de los estatutos sociales de la empresa propuesta por el Grupo de Participaciones Estatales del Ministerio de Hacienda. Dicha propuesta modificaría las reglas de juego en el nombramiento de los directivos, lo que podría afectar la “estabilidad y transparencia” de la compañía.
“La Electrificadora del Meta no es una empresa cualquiera. Es un activo estratégico para el desarrollo del departamento, un motor de la economía regional y un pilar fundamental para garantizar la calidad de vida de miles de familias, el funcionamiento de nuestros municipios y la competitividad de nuestros sectores productivos. Por eso, cualquier decisión que afecte su dirección debe estar guiada por criterios técnicos, transparencia absoluta y el más alto estándar de gobierno corporativo”, señala la misiva.
Los firmantes mencionan que se han venido fortaleciendo los procesos de selección de los directivos de EMSA de manera rigurosa, a través de firmas especializadas. Esto, según dicen, ha permitido garantizar independencia, mérito y confianza, así como la solidez institucional y el desempeño.
En ese contexto, un ajuste en ese modelo podría poner en riesgo los principios de imparcialidad, autonomía y equilibrio en la toma de decisiones.
“No es un simple ajuste administrativo, pues significa un retroceso en el reconocimiento de los derechos de los accionistas minoritarios, en términos de garantizar un trato equitativo, la igualdad en el acceso a la información y la participación efectiva en las decisiones corporativas fundamentales”, destaca el documento.
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En esa misma línea, los accionistas minoritarios hacen énfasis en que debilitar los procesos técnicos y otorgar alta incidencia del accionista mayoritario en la toma de decisiones de asuntos claves representa un riesgo directo para la gobernabilidad de la empresa y la confianza de los ciudadanos, inversionistas y usuarios.
Lo anterior teniendo en cuenta que existen antecedentes que muestran que cuando se desgastan esos mecanismos de transparencia en las empresas públicas, los efectos se traducen en deterioro del servicio, afectación económica y pérdida de confianza institucional. De ahí que se haga un llamado para que se “actúe con responsabilidad” y se “ejerza vigilancia sobre este proceso”.
La carta fue suscrita por representantes de la Gobernación del Meta, el Grupo Energía de Bogotá (GEB), la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), la Alcaldía de San Martín de los Llanos y la Alcaldía de Villavicencio.
El pedido del GEB
El Grupo Energía de Bogotá (GEB), en calidad de accionista minoritario de EMSA, solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) una actuación de vigilancia preventiva frente a la reforma presentada por el MinHacienda.
“Los profundos y extensos cambios anunciados que serán sometidos a consideración en la próxima Asamblea General de Accionistas del 25 de marzo de 2026 suscitan una seria preocupación, en la medida en que contrarían los principios de transparencia, objetividad, neutralidad y moralidad administrativa y configuran un ejercicio abusivo de la posición mayoritaria del accionista estatal en perjuicio de los derechos de los accionistas minoritarios”, señaló la compañía en una carta dirigida al ente de control.
En la misma, el GEB pide a la Procuraduría que intervenga “con el fin de salvaguardar los principios constitucionales que deben regir la función administrativa y que se protegen a través del gobierno corporativo como marco institucional acordado y construido colectivamente entre los accionistas de EMSA”.
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Aquí puede encontrar la carta completa: https://es.scribd.com/document/1017287756/Carta-a-la-opinio-n-pu-blica-firmada
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