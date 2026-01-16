La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) expresó su preocupación por la reducción de los recursos asignados a dos proyectos estratégicos para el desarrollo del país: la construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló-Loboguerrero y la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique.
A través de una carta dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, el gremio advirtió que se estarían poniendo en riesgo cerca de $1 billón por cuenta de esta medida ($340.000 millones correspondientes a Mulaló- Loboguerrero y $636.000 millones al Canal del Dique).
“La disminución de las vigencias futuras para estas iniciativas pone en riesgo obras clave para la competitividad, el crecimiento económico y la integración regional, al tratarse de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo y fundamentales para el Valle del Cauca y la región Caribe”, señaló la CCI.
La agremiación también alertó sobre posibles irregularidades en la forma como se tomó esta decisión, haciendo referencia al decreto expedido el pasado 29 de diciembre. Si bien en esta normativa se menciona que las vigencias futuras solo podían modificarse si existía acuerdo entre las partes, dos días después el Gobierno habría reducido de manera unilateral los recursos.
“Esta actuación transgrede los lineamientos que el mismo Ejecutivo estableció, afecta la confianza en los contratos de infraestructura y puede generar riesgos legales y financieros para la Nación”, indicó la Cámara.
En esa misma línea, reiteró que en la norma se precisa que para la reprogramación de vigencias futuras autorizadas, cuando se requiera modificar el plazo y/o los cupos anuales de las mismas, la entidad u órgano ejecutor deberá incluir una justificación técnica, legal y financiera que respalde la necesidad de hacer este ajuste.
En una comunicación enviada a los ministros de @MinHacienda y @MinTransporteCo, al presidente de la @ANI_Colombia y a la directora del @DNP_Colombia, la CCI expresó su profunda preocupación por la reducción de los recursos asignados a dos proyectos estratégicos para el desarrollo… pic.twitter.com/sV7yFhPepp— Juan Martin Caicedo (@JMCaicedoFerrer) January 16, 2026
En ese caso, el gremio resaltó que para los proyectos en cuestión “no se cuenta con tal manifestación expresa del contratista en donde conste su conformidad con los ajustes financieros y presupuestales”. De manera que lo dispuesto en el Decreto presidencial 1484 de 2025 se estaría omitiendo tal requisito, “generando así importantes ineficiencias en la adecuada y debida gestión presupuestal que debe primar en los contratos de APP”.
En ese contexto, la CCI exhortó al Ejecutivo a restablecer los recursos previstos para 2025 y a garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en proyectos que resultan esenciales para el desarrollo del país.
“Exhortamos al Gobierno nacional, especialmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a incluir y girar oportunamente los recursos de vigencias futuras correspondientes al 2025 de los proyectos ‘Construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló-Loboguerrero, departamento del Valle del Cauca’ ($339.211 millones) y ‘Restauración de los Ecosistemas degradados del Canal del Dique’ ($636.850 millones)”.
De igual forma, advirtió que de no honrar estos compromisos de pago, los funcionarios responsables “serían sujetos de eventuales sanciones disciplinarias y fiscales”.
