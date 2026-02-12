Gobierno Petro Noticias económicas importantes

Contraloría denuncia que el gobierno Petro disparó la contratación directa en enero: se comprometieron billonarios recursos

Un informe de la Contraloría señala cuál fue el importante aumento en el gasto del gobierno Petro para la contratación directa.

Gobierno Petro comprometió billonarios recursos
Imágenes: Infopresidencia y generada con IA de Gemini

Previo a la entrada de la Ley de Garantías, la Contraloría alertó que el gobierno Petro suscribió billonarios recursos públicos en contratación directa. Analistas locales piden mesura al ejecutivo sobre todo cuando el mismo presidente ha decretado una emergencia económica.

Dice el documento que en el consolidado (nacional + territorial), el periodo analizado registró un total de 521.269 contratos suscritos que representan un valor total de $32,88 billones.

gobierno Petro
Foto: ©Janusz Pienkowski a través de Canva.com

En comparación con el mismo intervalo en el año 2022 (restricción a la contratación directa previo a las elecciones del periodo que antecedió al gobierno Petro), la contratación directa consolidada pasó de 495.527 contratos por valor de $25,22 billones a los valores ya mencionados de 2026.

Según la institución, estas cifras representan variaciones incrementales de un 5,2 % en número de contratos y un 30,4 % en valores.

Gastos del gobierno Petro
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia de la República.

¿En qué gastó el billonarios recursos para contratación directa?

“Durante los primeros 25 días del mes de enero de 2026, se observa un comportamiento promedio de $0,74 billones, y la mayor concentración de la contratación se observa en la última semana del mes donde se adjudicaron $14,8 billones, siendo el último día (30-ene) el pico del mes con un valor contratado de $5,7 billones”, complementa la Contraloría.

Con relación al nivel del gobierno Petro, se reportó, solo en enero de 2026, un total de 164.813 contratos suscritos bajo las diferentes modalidades de contratación directa, por un valor de $14,86 billones.

“Esto representa un incremento del 52,6 % en el número de contratos y del 68,2 % en el valor contratado, en comparación con el mismo periodo de 2022, cuando se celebraron 107.971 contratos por un valor de $8,84 billones”.

gobierno Petro
Fotos: Carlos Andrés Ruiz Palacio – Pixabay y Presidencia

El documento expone que las entidades del orden nacional que encabezan el ranking por un mayor número de adjudicaciones, bajo contratación directa, son el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA ($1,72 billones), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF ($1,26 billones) y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil ($0,76 billones) para el periodo analizado.

Señala la Contraloría que a partir de los datos presentados en el contexto de la contratación pública, y en el comparativo de la contratación directa en el mes de enero previo al inicio de la Ley de Garantías, «se puede evidenciar que el período del 01-30 enero 2026 del actual gobierno, presenta un incremento sustancial del 64.48% pasando de 103.563 a 160.616«.

