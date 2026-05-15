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Gobierno Petro quiere regular el uso de patinetas, bicicletas eléctricas y scooters: Así tendrían que ser cascos, chalecos y velocidades máximas

El Ministerio de Transporte emitió un proyecto de resolución sobre el uso de las patinetas eléctricas: fija uso de cascos, chalecos y velocidades.

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Gobierno Petro quiere regular el uso de patinetas, bicicletas eléctricas y scooters
Imágenes: Presidencia y generada con IA de Geimini

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A través del Ministerio de Transporte, el gobierno Petro quiere regular el uso de patinetas, bicicletas eléctricas y scooters tras la publicación de un borrador de resolución.

El documento, dijo el Ministerio, está para comentarios de la ciudadanía y se enfoca en la circulación de vehículos de micromovilidad y vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana.

Multas para conductores de patinetas eléctricas
Multas para conductores de patinetas eléctricas. Foto: Alcaldía de Bogotá

La iniciativa por la que el gobierno Petro quiere regular el uso de patinetas, bicicletas eléctricas y scooters también incluye a los monociclos y bicicletas, “promoviendo una movilidad más sostenible, moderna y segura en las ciudades del país, con reglas claras que priorizan la protección de la vida y la seguridad vial”.

Según la entidad, el proyecto establece requisitos mínimos de seguridad activa, entre ellos sistema de frenos delantero y trasero, luces, elementos reflectivos, señal acústica, limitadores de velocidad y sistemas de protección contra manipulaciones técnicas.

Gobierno Petro quiere regular el uso de patinetas, bicicletas eléctricas y scooters e imponer velocidades máximas

Uno de los cambios clave que busca la regulación es el uso obligatorio de casco certificado y chaleco reflectivo en horarios nocturnos. Además, plantea la implementación de un sistema de identificación para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) a través del RUNT, permitiendo individualizar y registrar estos vehículos mediante una lámina visible con información técnica y un código único de identificación.

“Colombia necesitaba reglas claras frente a una realidad que ya está en las calles. Por eso hoy ponemos a consideración de la ciudadanía esta regulación que busca proteger la vida, ordenar la movilidad y avanzar hacia ciudades más sostenibles y seguras”, aseguró la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

El gobierno Petro quiere regular el uso de patinetas, bicicletas eléctricas y scooters al establecer límites de velocidad, dice el documento, y condiciones especiales de circulación.

Se fija una velocidad máxima de 25 km por hora en espacios recreativos y deportivos, y de hasta 40 km por hora para bicicletas eléctricas autorizadas fuera del perímetro urbano.

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“Queremos construir esta reglamentación escuchando a los ciudadanos, usuarios, autoridades locales y actores del sector. Esta publicación abre un espacio de participación para fortalecer una norma que responde a las nuevas dinámicas de movilidad urbana del país”, agregó la ministra.

Gobierno Petro quiere regular el uso de patinetas, bicicletas eléctricas y scooters
Bicicletas en Bogotá. Foto: tomada de Alcaldía de Bogotá
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