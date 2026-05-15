Gobierno Petro quiere regular el uso de patinetas, bicicletas eléctricas y scooters: Así tendrían que ser cascos, chalecos y velocidades máximas

A través del Ministerio de Transporte, el gobierno Petro quiere regular el uso de patinetas, bicicletas eléctricas y scooters tras la publicación de un borrador de resolución.
El documento, dijo el Ministerio, está para comentarios de la ciudadanía y se enfoca en la circulación de vehículos de micromovilidad y vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana.
La iniciativa por la que el gobierno Petro quiere regular el uso de patinetas, bicicletas eléctricas y scooters también incluye a los monociclos y bicicletas, “promoviendo una movilidad más sostenible, moderna y segura en las ciudades del país, con reglas claras que priorizan la protección de la vida y la seguridad vial”.
Según la entidad, el proyecto establece requisitos mínimos de seguridad activa, entre ellos sistema de frenos delantero y trasero, luces, elementos reflectivos, señal acústica, limitadores de velocidad y sistemas de protección contra manipulaciones técnicas.
Gobierno Petro quiere regular el uso de patinetas, bicicletas eléctricas y scooters e imponer velocidades máximas
Uno de los cambios clave que busca la regulación es el uso obligatorio de casco certificado y chaleco reflectivo en horarios nocturnos. Además, plantea la implementación de un sistema de identificación para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) a través del RUNT, permitiendo individualizar y registrar estos vehículos mediante una lámina visible con información técnica y un código único de identificación.
“Colombia necesitaba reglas claras frente a una realidad que ya está en las calles. Por eso hoy ponemos a consideración de la ciudadanía esta regulación que busca proteger la vida, ordenar la movilidad y avanzar hacia ciudades más sostenibles y seguras”, aseguró la ministra de Transporte, Mafe Rojas.
El gobierno Petro quiere regular el uso de patinetas, bicicletas eléctricas y scooters al establecer límites de velocidad, dice el documento, y condiciones especiales de circulación.
Se fija una velocidad máxima de 25 km por hora en espacios recreativos y deportivos, y de hasta 40 km por hora para bicicletas eléctricas autorizadas fuera del perímetro urbano.
Recomendado: Nueva Ley pone freno a conductores de estos vehículos: Imponen límite de edad para manejarlos
“Queremos construir esta reglamentación escuchando a los ciudadanos, usuarios, autoridades locales y actores del sector. Esta publicación abre un espacio de participación para fortalecer una norma que responde a las nuevas dinámicas de movilidad urbana del país”, agregó la ministra.