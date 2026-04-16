Gobierno Petro reporta una mejoría en la ejecución presupuestal del primer trimestre de 2026: llegó al 20 %

A marzo de 2026, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reveló que de una apropiación total de $547 billones, se han consolidado obligaciones por $109,5 billones (20 %), superando los registros del año anterior, cuando se obligaron $84,4 billones (16,1 %).
De acuerdo con el balance detallado de la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN), el gasto se ha movilizado principalmente en el rubro de funcionamiento, con obligaciones por $66,9 billones (18,7 % de su apropiación).
Por su parte, la inversión muestra un ritmo más moderado en obligaciones (11,3 %, equivalentes a $9,9 billones), aunque ya cuenta con compromisos que superan la mitad de su presupuesto (50,9 %).
Por sectores, el mayor dinamismo y peso en la ejecución está concentrado en educación, que presenta una ejecución del 45,1 % en compromisos ($39,7 billones). Aquí el MinHacienda destacó la construcción y mejora de 165 ambientes educativos durante marzo y la atención integral a más de 2 millones de niños.
Respecto a la salud, se han obligado $16,7 billones (21,5 %), dentro del cual destaca la asignación de $1,7 billones para equipos básicos y $185.000 millones para 243 proyectos de infraestructura hospitalaria.
Por su parte, defensa y Policía, que concentra una parte significativa de los gastos de personal ($28,6 billones), ha obligado el 18,8 % de su presupuesto total sin deuda.
La cartera recordó en la rueda de prensa que la no aprobación de la ley de financiamiento, con ingresos estimados en $16,3 billones, tuvo que ser compensada parcialmente mediante una declaratoria de emergencia económica con la que se esperaba recaudar $11 billones vía impuestos temporales.
En consecuencia, el Ministerio detalló que el aforo vigente de ingresos se sitúa en $541,7 billones y se ubica $5,3 billones por debajo del gasto. Este se cubriría con un recaudo acumulado de $131,3 billones, lo que representa el 24,3 % de la meta anual.
En cuanto a la composición del recaudo, en el primer trimestre los impuestos directos (renta, patrimonio y régimen simple) aportaron el 42 % del total, mientras que el IVA interno sumó $24,2 billones.
Finalmente, el servicio de la deuda, con una apropiación de $100,4 billones, registra obligaciones por $32,6 billones (32,5 %). Solo los intereses de la deuda interna han demandado pagos por $20,5 billones a marzo.
Adicionalmente, el Gobierno ha priorizado el pago del rezago presupuestal de la vigencia 2025, que asciende a $48,9 billones. De este monto, ya se han pagado $24,2 billones (49,5 %), destacándose la liquidación de casi la totalidad de las cuentas por pagar (97,2 %).
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