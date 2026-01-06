El Gobierno colombiano presentará una nota de protesta formal a Estados Unidos por la operación militar ejecutada en Venezuela y, de manera paralela, mantendrá abiertos los canales diplomáticos con Washington en medio de la coyuntura regional.
Así lo confirmó la Cancillería al señalar que este mismo día se realizará una reunión con John McNamara, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, como parte de los contactos bilaterales para fijar la posición del país frente a los hechos recientes.
Desde el Gobierno se insistió en que el diálogo con Estados Unidos no está suspendido, pese a las tensiones diplomáticas. La canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, explicó que la nota de protesta busca rechazar formalmente las amenazas y la operación militar, y subrayó que “una ofensa contra el presidente es una ofensa contra el país y contra sus instituciones democráticas”, al referirse al alcance del mensaje diplomático enviado a Washington.
La estrategia del Gobierno es mantener abiertos los canales diplomáticos y sostener la interlocución en asuntos clave de la agenda común, como cooperación y seguridad, sin dejar de marcar límites frente a lo ocurrido en Venezuela.
Colombia activa frentes diplomáticos en la ONU, la OEA y la Celac
En el plano multilateral, el país impulsó acciones en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde busca mantener activo el debate frente a los hechos ocurridos en Venezuela y promover pronunciamientos que refuercen el respeto al derecho internacional.
De manera paralela, Colombia promovió discusiones en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y convocó una reunión extraordinaria de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), organismo en el que ejerce la presidencia pro tempore.
Destacado: María Corina Machado estaría lista para regresar a Venezuela “lo antes posible”
Desde la cancillería se reiteró que América Latina y el Caribe deben preservar su carácter de región de paz, y que las controversias entre Estados deben resolverse a través de la diplomacia y los mecanismos del derecho internacional, y no mediante el uso de la fuerza.