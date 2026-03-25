Goldman Sachs: Aumento en los precios del petróleo presiona la economía global y desafía a América Latina

El recrudecimiento del conflicto geopolítico en el Medio Oriente ha puesto en jaque las rutas comerciales más vitales del mundo. Según un reciente informe de Goldman Sachs, el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz se mantiene apenas al 5 % de sus niveles normales, una situación que se prevé continúe hasta el 10 de abril antes de iniciar una recuperación gradual.
Esta interrupción prolongada ha desencadenado un choque de oferta que no solo prevé mayores valores en el crudo sino que está reconfigurando las proyecciones económicas globales y regionales para 2026.
De hecho, el banco ajustó sus pronósticos para el precio del petróleo. En su escenario base, el equipo de investigación estima que el barril de Brent promediará los US$85 en 2026, un aumento frente a los US$77 previstos anteriormente; luego, en 2027, el valor retornaría a los US$80 dólares.
Sin embargo, la incertidumbre es alta, pues de persistir las interrupciones en Ormuz, los precios podrían superar el récord histórico de 2008. Goldman Sachs anticipa que en un escenario adverso que el Brent alcanzaría los US$103, mientras que en uno severamente adverso el precio podría escalar hasta los US$115 por barril.
Este incremento, de acuerdo con el informe, no solo responde a la escasez física del commodity, sino también al aumento de las primas de riesgo y al almacenamiento estratégico por parte de las potencias mundiales.
El impacto en América Latina
En medio de este contexto, Goldman Sachs rebajó su previsión de crecimiento económico para el grupo de las siete economías principales de América Latina del 2,1 % al 2 % para 2026.
La entidad explicó que esta desaceleración es impulsada por condiciones financieras globales más restrictivas y un impulso externo más débil, con recortes específicos en las expectativas de crecimiento para Perú (-40pb), México (-30pb), Chile (-30pb) y Colombia (-10pb).
Así mismo, la previsión de inflación para la región se ha elevado al 7,6 %, un punto porcentual por encima de las estimaciones previas al conflicto.
El informe de Goldman Sachs detalla que el aumento de los costos energéticos amenaza con filtrarse más allá del combustible, afectando sectores críticos como el transporte, la generación de energía, las manufacturas y los fertilizantes.
Para enfrentar este desafío, los gobiernos y bancos centrales de la región están activando diversas herramientas de política económica.
Por un lado, se espera que las decisiones fiscales sean determinantes para amortiguar el impacto en los consumidores. Según el banco de inversión, los gobiernos están recurriendo a subsidios, alivios tributarios y mecanismos de estabilización de precios.
Por ejemplo, en Chile y Perú se han activado cláusulas de escape en sus mecanismos de suavización de precios para evitar que el alza internacional se traslade íntegramente al mercado doméstico. No obstante, estas medidas implican un riesgo, ya que trasladan los costos directamente a los balances financieros de los gobiernos.
n Colombia particularmente, el costo de los subsidios directos a los combustibles, el mantenimiento de mecanismos de estabilización de precios y otras políticas gubernamentales indirectas pesarán sobre las cuentas fiscales o limitarán las ganancias extraordinarias que el país podría recibir por el alza del petróleo, dado que es un exportador del commodity.
Por otra parte, la entidad resalta que los bancos centrales latinoamericanos parecen adoptar una postura de cautela, intentando mirar a través del choque de oferta sin sobrereaccionar con alzas agresivas de tasas, siempre que las expectativas de inflación se mantengan ancladas.
Aun así, ya se observan ajustes: en México, el inicio del ciclo de recortes de tasas se ha postergado hasta septiembre, mientras que en Brasil se ha eliminado un recorte de 25 puntos básicos que estaba previsto, situando la tasa proyectada de fin de año en 12,75 %.
El impacto final será heterogéneo. Mientras que los exportadores netos como Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador podrían beneficiarse de los mejores términos de intercambio por los altos precios del crudo, los importadores netos como Chile, México y Perú enfrentarán vientos en contra más severos que pondrán a prueba su resiliencia macroeconómica.
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