Goldman Sachs advierte que peso colombiano es vulnerable a choques externos, deterioro fiscal y baja del petróleo

El equipo de investigaciones de Goldman Sachs publicó su perspectiva para los mercados emergentes en 2026, en la que Colombia aparece como uno de los más expuestos a una combinación de choques externos.
Lo anterior, en un contexto marcado por riesgos fiscales persistentes, sensibilidad a factores globales y un calendario electoral que podría elevar la incertidumbre para los inversionistas.
De acuerdo con el documento, conocido por Valora Analitik, el país se ubica junto con Brasil y México entre los mercados con primas de riesgo más vulnerables a shocks provenientes de Estados Unidos, en particular caídas en los precios de las acciones y aumentos en la volatilidad de las tasas de interés, lo que incrementa el riesgo de una ampliación de los spreads soberanos.
Por ejemplo, dice sobre el peso colombiano que en términos generales “luce más vulnerable en nuestra evaluación, dada la continua degradación del panorama fiscal, y cuyo sólido desempeño en 2025 parece cada vez más discordante con el sesgo negativo de nuestras expectativas sobre el precio del petróleo”.
Sin embargo, advierte que las tasas reales más altas (del Banco de la República) pueden compensar parcialmente los riesgos cambiarios, en la medida en que el retorno esperado de los activos colombianos siga estando apoyado en el carry.
Expectativa por elecciones
El informe de Goldman Sachs reconoce que Colombia acudió a los mercados “de forma más agresiva de lo que habíamos previsto”, anticipándose a un año electoral asociado con mayor gasto. Este factor, según el documento, también tiende a incrementar el ruido local y la volatilidad financiera, un comportamiento que históricamente se observa en años electorales.
En este mismo sentido, añade que, si bien el mercado ha estado preocupado por el deterioro general de las posiciones fiscales y el aumento de los niveles de deuda pública en los mercados desarrollados, el panorama en los mercados emergentes ha sido más diferenciado.
Es el caso de Colombia, que ha registrado un deterioro significativo de los balances fiscales en los últimos años, que en gran medida continuó en 2025, lo que mantiene presión sobre la percepción de riesgo del país en el mediano plazo.
Relacionado: Fedesarrollo advierte sobre riesgos fiscales pese a una leve mejoría en el crecimiento para 2025 y 2026.
En este contexto, Goldman Sachs señala que, aunque los retornos en Colombia podrían seguir estando sustentados principalmente en el carry, la asimetría es menos favorable que en años anteriores, dado que una mayor volatilidad externa o local podría afectar esos retornos.
Por esta razón, el informe recomienda coberturas, “en particular en Brasil y Colombia, para protegerse frente a shocks de volatilidad en acciones y tasas de EE. UU.”, como parte de una estrategia defensiva orientada a limitar el impacto de escenarios adversos.
—