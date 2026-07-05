Charles Leclerc ganó el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 en una carrera marcada por incidentes

La Fórmula 1 vivió este domingo una de las carreras más accidentadas de la temporada con el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Charles Leclerc aprovechó una sólida actuación de Ferrari para quedarse con la victoria en una competencia marcada por problemas mecánicos, sanciones y un Safety Car en las vueltas finales.
El piloto monegasco tomó el liderato desde la largada y, aunque perdió momentáneamente la punta durante la estrategia de paradas en boxes, recuperó la posición luego de que Kimi Antonelli, quien había heredado el primer lugar, sufriera un problema mecánico cuando luchaba por la victoria.
Antonelli, que había logrado la pole position y venía de ganar la carrera sprint del sábado, cayó en la clasificación tras una falla en su monoplaza y posteriormente recibió una penalización por exceder los límites de la pista, terminando fuera de la zona de puntos.
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Russell y Hamilton completaron el podio
En las últimas vueltas, otro de los momentos clave de la carrera llegó con el abandono de Max Verstappen, quien perdió el control de su Red Bull y quedó atrapado en la grava, provocando la salida del Safety Car y neutralizando la competencia hasta la bandera a cuadros.
Detrás de Leclerc finalizaron George Russell, de Mercedes, quien ganó posiciones gracias a su estrategia durante el período de Safety Car, y Lewis Hamilton, de Ferrari, que conservó el tercer lugar pese a ser investigado después de la carrera por una posible infracción bajo bandera amarilla. Los comisarios únicamente le impusieron una reprimenda.
Lando Norris terminó cuarto con McLaren, mientras que Isack Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto y Pierre Gasly completaron las posiciones que otorgaron puntos en Silverstone.
Con este resultado, Leclerc alcanzó la novena victoria de su carrera en la Fórmula 1 y la primera en el circuito de Silverstone. Por su parte, Antonelli vio reducida su ventaja en el campeonato de pilotos sobre su compañero de Mercedes, George Russell, después de finalizar sin sumar puntos.