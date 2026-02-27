Los grandes del fútbol colombiano exigen a Dimayor cambiar el reparto de los ingresos por TV

La Liga BetPlay enfrenta una discusión que puede cambiar el modelo financiero del fútbol colombiano. El contrato de derechos de televisión vigente, que opera actualmente Win Sports, vence al cierre de 2026. Ese acuerdo es hoy la principal fuente de ingresos de los 36 clubes afiliados a la Dimayor, entre primera y segunda división.
En el esquema actual, el dinero de televisión se distribuye en dos categorías: clase A y clase B. Los equipos de clase A reciben poco más de US$1 millón por año, mientras los de clase B obtienen cerca de US$800.000. El criterio no depende de audiencia ni de resultados recientes. Tras cinco años continuos en primera división, cualquier club accede a la categoría A y empieza a recibir el mismo monto que instituciones con mayor taquilla, participación internacional y obligaciones contractuales.
El debate se da en medio del desarrollo del campeonato. Mientras la competencia avanza en la cancha, fuera de ella se define cómo se repartirá la bolsa económica a partir de 2027, cuando entre en vigencia un nuevo contrato de televisión que todavía está por definirse por parte del ente rector del fútbol en Colombia.
Según reveló el periodista César Augusto Londoño, ocho clubes históricos acordaron exigir un cambio radical en la distribución. Entre ellos estarían Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali e Independiente Medellín.
Derechos de TV de la Liga BetPlay: el modelo internacional que buscan replicar
Según Londoño, la propuesta de estos equipos es adoptar indicadores similares a los que se aplican en las principales ligas europeas. El modelo internacional establece que el 50 % de los ingresos se distribuye en partes iguales, el 25 % según resultados deportivos y el 25 % conforme a audiencia televisiva o impacto comercial.
Ese esquema opera, con variaciones, en torneos como la Premier League y LaLiga. En Inglaterra, por ejemplo, el club que termina último en la tabla puede superar los 100 millones de libras por temporada en ingresos de televisión, de acuerdo con reportes oficiales de la liga. En Colombia, el ingreso anual por equipo apenas supera el millón de dólares en el mejor de los casos.
La diferencia es de escala y de criterios. Mientras en Europa se combina igualdad con rendimiento y audiencia, en el FPC la mayor parte del dinero se entrega casi de forma homogénea. Una curiosidad del sistema colombiano es que un club recién ascendido que permanezca cinco años en primera puede igualar en ingresos a equipos con estadio propio y presencia constante en torneos internacionales.
Los ocho clubes que impulsan el cambio han ganado 90 de las 100 ligas disputadas en el país y acumulan 138 títulos si se suman competencias internacionales. Argumentan que concentran la mayor audiencia y que son los que representan con más frecuencia al país en torneos de la Conmebol. Desde su perspectiva, sin un ingreso diferencial por resultados y rating, es difícil cerrar la brecha frente a equipos de Brasil y Argentina, cuyos contratos de televisión multiplican varias veces los montos del fútbol colombiano.
Dimayor y clubes del FPC: la disputa por la redistribución de ingresos
El planteamiento no cuenta con respaldo unánime. Equipos con menor presupuesto defienden la distribución actual como garantía de estabilidad financiera. El presidente de Patriotas, César Guzmán, expresó en entrevistas recientes su desacuerdo con una fórmula que concentre mayores recursos en los clubes grandes.
La decisión dependerá de la negociación del nuevo contrato que entrará en vigor desde 2027. Win Sports tiene hoy la operación de los derechos, pero la discusión central no es solo quién transmitirá la Liga BetPlay, sino bajo qué reglas se repartirá el dinero.
Recomendado: Fútbol colombiano tendrá radical cambio: Equipos verán revolcón con sus finanzas
El vencimiento del contrato en 2026 marca un punto de quiebre. La Dimayor deberá definir si mantiene un modelo mayoritariamente igualitario o si adopta un sistema mixto basado en desempeño y audiencia. Lo que se acuerde impactará la sostenibilidad financiera de los 36 clubes y el nivel competitivo del fútbol colombiano en el escenario internacional durante los próximos años.