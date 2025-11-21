Grupo Argos anunció hoy que, tras recibir la solicitud de un grupo plural de accionistas que representan más del 10 % del capital social, decidió convocar una nueva reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas.
Según detalló la compañía en información relevante, la elección anticipada de la nueva Junta permitirá contar con un periodo de empalme con su presidente Jorge Mario Velásquez, quien anunció su retiro al finalizar marzo de 2026 para comenzar su periodo de jubilación. Esto con el fin de garantizar una transición ordenada y alineada con las prácticas de gobierno corporativo de Grupo Argos. La anticipación contribuye a la sostenibilidad del conglomerado y a la continuidad estratégica de su liderazgo corporativo.
Detalles de la nueva reunión extraordinaria de Grupo Argos
La Asamblea de Accionistas se realizará el 16 de diciembre de 2025 a las 10:00 a.m., en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, sede El Poblado.
El orden del día de la reunión será el siguiente:
- Verificación del quórum.
- Lectura y aprobación del orden del día.
- Designación de comisionados para la revisión, aprobación y firma del acta de la reunión.
- Decisión sobre la elección de Junta Directiva con efectos a partir del 1 de enero de 2026.
- Elección de Junta Directiva.
Para los accionistas, el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y en ningún caso podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.
Los accionistas podrán consultar los documentos que serán sometidos a consideración de la Asamblea de Accionistas en las oficinas de Grupo Argos ubicadas en el Centro Empresarial Santillana en Medellín para lo cual deberán enviar una comunicación a la dirección electrónica: [email protected] con el fin de agendar una cita.
—