Grupo Argos anuncia tercera edición del Encuentro por la Diversidad, Equidad e Inclusión; estos son los detalles

El próximo 15 de octubre desde las 8:00 a.m. en el Centro de Conexión Empresarial FIC48, en Medellín, el Grupo Empresarial Argos realizará la tercera edición del Encuentro por la Diversidad, Equidad e Inclusión, un espacio creado para promover la construcción de entornos laborales más respetuosos, equitativos y sostenibles, en articulación con su cadena de valor, aliados y gremios.
Según informaron desde la compañía, esta jornada busca impulsar capacidades y prácticas que fortalezcan culturas inclusivas y de alto desempeño en las organizaciones. Incluirá conversaciones sobre salud mental como pilar del futuro del trabajo, el tránsito del edadismo a la colaboración intergeneracional y el panel “Mujeres STEAM que crean futuro”, además de un reconocimiento a iniciativas destacadas de la cadena de valor del Grupo Empresarial Argos en materia de diversidad, equidad e inclusión. En este enlace los interesados podrán encontrar la agenda completa
“En el Grupo Empresarial Argos estamos convencidos de que la diversidad, la equidad y la inclusión son pilares fundamentales para la construcción de un futuro sostenible. Este encuentro es una oportunidad para compartir aprendizajes, inspirarnos mutuamente y reafirmar nuestro compromiso con la transformación positiva de nuestras organizaciones y comunidades”, expresó Lina Marcela Valencia, gerente de talento Grupo Argos.
Destacado: Grupo Argos y sus negocios entre los más equitativos e inclusivos de Latinoamérica, según Ranking PAR
Más detalles del Encuentro por la Diversidad, Equidad e Inclusión
Grupo Argos explicó que esta es la tercera edición de un evento que en el último año contó con la participación de más de 500 aliados estratégicos, los cuales recibieron formación en temas relacionados con la inclusión, el liderazgo consciente y la promoción de culturas organizacionales diversas.
En esta nueva edición, los asistentes podrán reflexionar y dialogar sobre cómo cerrar brechas sociales y transformar realidades en oportunidades, a través de conferencias, paneles y reconocimientos a empresas de la cadena de valor que lideran iniciativas destacadas en esta materia.
El espacio también contará con la participación del actor Juan Pablo Raba, director del podcast “Los hombres también lloran”, quien compartirá una charla sobre cómo impulsar liderazgos más humanos y conscientes desde la vulnerabilidad, invitando a repensar los modelos tradicionales de liderazgo y gestión empresarial.
Así las cosas, las personas interesadas en asistir al Encuentro por la Diversidad, Equidad e Inclusión pueden inscribirse haciendo clic aquí.