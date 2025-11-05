Grupo Argos reveló altas ganancias que han tenido sus accionistas en 2025: Movimiento clave podría aumentarlas

Durante 2025, los accionistas de Grupo Argos han experimentado una significativa valorización en el valor de sus inversiones, impulsada por decisiones estratégicas y un desempeño sólido en el mercado accionario. Así lo destacó la compañía en un informe reciente, en el que se resalta la evolución positiva de su portafolio.
De acuerdo con el informe, en lo corrido del año el valor del portafolio del conglomerado ha aumentado más de un 47 %. Este resultado se atribuye principalmente a la distribución de $10,8 billones en acciones de Grupo Sura, derivadas del Proyecto de Escisión, y al comportamiento favorable de las acciones ordinarias y preferenciales de la empresa.
El análisis bursátil muestra que, al considerar el valor de una acción ordinaria de Grupo Argos junto con las 0,23 acciones de Grupo Sura asignadas por cada título, la valorización total asciende al 47,5 %. En el caso de las acciones preferenciales, el incremento ha sido mayor, alcanzando un 50,2 %.
El desempeño no responde a un hecho aislado, sino a un conjunto de medidas encaminadas a fortalecer el valor accionario y generar eficiencia en la estructura del conglomerado. Entre estas, sobresalen los programas de recompra de acciones aprobados por las asambleas de Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia, que en conjunto suman un monto cercano a $1 billón. Además, la asamblea de Cementos Argos autorizó recientemente una recompra adicional por US$230 millones, lo que duplicará la magnitud del programa y consolidará la posición de los accionistas siendo un movimiento clave para que puedan aumentar.
Otro factor clave ha sido la implementación, desde el 24 de septiembre de 2025, de un programa de formador de liquidez, diseñado para garantizar la presencia constante de ofertas de compra y venta tanto en las acciones ordinarias como en las preferenciales.
Finalmente, la compañía destacó los avances logrados en la última década, periodo en el que ha ejecutado 25 operaciones de simplificación corporativa y de enfoque estratégico por un valor superior a US$2.000 millones.