Remesas a Colombia volvieron a crecer en febrero, pero analistas anticipan su moderación

En febrero de 2026, las remesas que enviaron al país los trabajadores colombianos en el exterior superaron los US$1.100 millones y se ubicaron 6,7 % por encima de la cifra del año anterior (US$1.031,63 millones), según estadísticas del Banco de la República.
La cifra del mes pasado también superó los US$1.020,11 millones del mes pasado (7,9 % más), con lo que en lo corrido del año las transferencias hacia el país sumaron US$2.121,27 millones, un 3,9 % más que en el mismo periodo en 2025.
En sus proyecciones más recientes, el BBVA señaló que el papel de las remesas seguirá siendo relevante en la economía este año, tanto en términos de ingreso de los hogares (junto a los ingresos por exportaciones de café) como en el financiamiento del déficit externo (después de la IED).
“Las remesas seguirán dinámicas y contribuirán a reducir déficit externo y sostener el consumo. En 2025 llegaron a ser 2,7 veces las exportaciones de carbón, 2,3 veces las de café y 1,1 veces las de petróleo y derivados. Incluso, fueron el 18,4 % de las exportaciones totales y 15,2 % de las importaciones totales”, señaló la entidad financiera en su presentación.
Vale la pena recordar que en 2025 ingresaron al país más de US$13.098 millones por cuenta de estas transferencias, un 10,6 % más que en todo 2024 (US$11.848,22 millones).
Sin embargo, para otros analistas, el boom de las remesas podría haber llegado a su máximo, como indicó César Pabón en la presentación de proyecciones económicas de Corficolombiana, después de haber superado los $50 billones el año pasado cuando el promedio entre 2010 y 2019 fue de $12,8 billones.
Su proyección es que después de llegar a niveles históricos estos recursos comenzarían a perder impulso, lo que incidiría en el agotamiento del impulso del consumo.
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