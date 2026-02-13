Grupo Cibest anunció ajustes en su cúpula desde marzo: crea dos vicepresidencias y más cambios

Grupo Cibest anunció que, como parte de la evolución organizacional que dio lugar a la creación de este holding (desde lo que era Grupo Bancolombia), su Junta Directiva adoptó el día de hoy vario ajustes en su Alta Gerencia, entre los que se cuenta la creación de dos vicepresidencias, la creación de una nueva y otros ajustes adicionales.
Estos cambio en su cúpula vinieron además con movimientos de sus líderes. Frente a las nuevas áreas, se tomaron estas decisiones:
En primer lugar, se creó la Vicepresidencia de Pagos, Flujos y Seguros de Grupo Cibest. Esta Vicepresidencia reportará de manera directa al presidente y estará orientada al direccionamiento estratégico y la articulación de capacidades del Grupo para evolucionar el negocio de pagos, flujos y seguros.
Será liderada por Liliana Patricia Vásquez Uribe, quien cuenta con cerca de 30 años de experiencia dentro del Grupo. Viene de ocupar el cargo de vicepresidente de Productos de Bancolombia S.A. Previamente, ha ocupado otras posiciones en distintas áreas de negocio del Grupo.
Es Administradora de Negocios de la Universidad EAFIT, con estudios en Gerencia de Mercadeo con énfasis en Productos de la Universidad de los Andes.
Nace una vicepresidencia para el desarrollo de negocios
La otra nueva área es la Vicepresidencia de Desarrollo de Negocios de Grupo Cibest. Será responsable de evolucionar y fortalecer la articulación de la propuesta de valor de los negocios a nivel del Grupo.
Será liderada por Julián Mora Gómez, quien cuenta con más de 20 años de experiencia dentro del Grupo. Viene de desempeñar el cargo de vicepresidente Corporativo de Grupo Cibest. Antes, ha ocupado, entre otros, el cargo de vicepresidente de Cumplimiento Corporativo y de presidente de Fiduciaria Bancolombia.
Mora es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especialización en Seguros de la misma universidad y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) del EADA Business School de España.
En su reemplazo fue nombrado a Alejandro Botero López como vicepresidente Corporativo de Grupo Cibest. Botero cuenta con más de 20 años de experiencia dentro del Grupo, y viene de desempeñar el cargo de vicepresidente de Leasing, Renta y Uso de Bancolombia S.A. Desde su vinculación al Grupo en el año 2002 ha desempeñado distintos cargos incluyendo vicepresidente Comercial de Valores Bancolombia y presidente de Sufi.
Es Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT, con especialización en economía de la Universidad de los Andes y Maestrías en Dirección y Gestión y Senior Management Program, de la Universidad de Barcelona e IE Business School, respectivamente.
Otras decisiones del holding
Suprimir la Vicepresidencia de Innovación y Sostenibilidad de Grupo Cibest. En línea con lo anterior, aceptar el retiro de Cipriano López González, como vicepresidente de Innovación y Sostenibilidad de Grupo Cibest. Los equipos de la Vicepresidencia de Innovación y Sostenibilidad serán integrados en otras vicepresidencias.
La Junta expresó su agradecimiento y reconocimiento a Cipriano por los años de servicio a la organización, en los que logró impulsar y apalancar la innovación y sostenibilidad del Grupo.
También se aprobó el cambio de denominación de la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General de Grupo Cibest, por el de Vicepresidencia de Gobierno Corporativo. Claudia Echavarría Uribe continuará a cargo de esta vicepresidencia, y mantendrá el rol de secretaria general.
Las decisiones adoptadas por la Junta Directiva serán efectivas a partir del 1 de marzo de 2026.
