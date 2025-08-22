Grupo Energía Bogotá cerró operación de crédito con BBVA Colombia para fortalecer su plan de inversiones

BBVA Colombia dio a conocer que entregó un crédito al Grupo Energía Bogotá (GEB) que tendrá como objetivo el fortalecimiento de su plan de inversiones y también para aportar a la modernización de la infraestructura energética en Colombia.
La operación, por un monto de $500.000 millones, es financiada exclusivamente por BBVA y, de acuerdo con el banco, reafirma su papel “como socio estratégico de las grandes empresas en Colombia”.
También le permite consolidar su compromiso con el desarrollo de proyectos clave para la competitividad, la sostenibilidad y la seguridad energética nacional.
«Nos enorgullece acompañar al Grupo Energía Bogotá en este ambicioso plan de inversión, reafirmando el compromiso de BBVA con proyectos que promueven el crecimiento económico, la sostenibilidad y la seguridad energética del país» afirmó Carlos Alberto Rodríguez, vicepresidente Ejecutivo Corporate & Investment Banking de BBVA en Colombia.
Detalle de la operación de crédito entre BBVA y GEB
El préstamo, formalizado bajo un contrato bilateral, respaldará parte del plan de inversiones del GEB para 2025, especialmente en proyectos estratégicos de transmisión de energía eléctrica, fundamentales para garantizar la eficiencia y confiabilidad del sistema energético colombiano.
Además, le permite seguir consolidando su propósito superior de “Mejorar Vidas con Energía Sostenible y Competitiva”.
Entre las inversiones que contarán con el respaldo de esta operación, se encuentran proyectos de gran escala como «Colectora y segundo circuito», «Sogamoso» y «Chivor II Norte 230 kilovoltios», los cuales buscan modernizar y ampliar la infraestructura energética en Colombia, garantizando el suministro de energía para hogares, industrias y empresas en todo territorio nacional.
Con esta transacción, “BBVA ratifica su confianza en la solidez y visión estratégica del Grupo Energía Bogotá, y se consolida como un socio financiero clave para el desarrollo de proyectos de infraestructura que contribuyan a la transformación energética y al progreso del país”, dice un comunicado.