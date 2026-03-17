Grupo EPM reporta crecimiento de 9 % en utilidades del 2025; ingresos superaron los $40 billones

Grupo EPM reportó en sus resultados de 2025 unos ingresos consolidados que alcanzaron los $40,6 billones. Mientras que el Ebitda llegó a $11 billones y la utilidad neta se ubicó en $5,3 billones, logrando un crecimiento del 9 % frente a 2024.
EPM, por su parte, informó que sus ingresos llegaron a $20 billones, con un Ebitda de $7,5 billones y una utilidad neta de $4,9 billones.
Lo anterior estuvo condicionado por un 2025 exigente, marcado por presiones regulatorias, variabilidad climática y mayores costos operativos, lo que para el grupo demandó “resiliencia, disciplina financiera y eficiencia operativa”.
Sobre la estabilidad financiera obtenida, Grupo EPM señaló que la diversificación del portafolio jugó un papel clave.
El 49 % de la utilidad provino del negocio de generación de energía, impulsado por la operación hidráulica y térmica; el 27 % correspondió a distribución, reflejo del alcance y la base de usuarios atendidos; el 15 % se generó en los servicios de acueducto, alcantarillado, aguas residuales y residuos sólidos; el 3 % en transmisión, y el 1 % en gas natural.
Con lo anterior, John Maya Salazar, gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, explicó que, en 2025, “el Grupo EPM obtuvo resultados que confirman su capacidad para avanzar en escenarios complejos. Son logros que reflejan el trabajo que venimos realizando para alcanzar eficiencias que perduren y respalden la sostenibilidad del Grupo, frente a los retos actuales y futuros. Además, seguimos en el proceso de implementación de la nueva estructura organizacional de EPM”.
Entre otros datos para tener en cuenta, el grupo invirtió $5 billones en obras y proyectos, con resultados como la ampliación del acceso a los servicios públicos, fortalecimiento de infraestructura crítica, continuidad en programas como Unidos por el Agua y Unidos por el Gas para comunidades en mayor vulnerabilidad, y avances en Hidroituango (etapa 2, unidades 5 a 8, por $1 billón).
Adicionalmente, en el año anterior, Grupo EPM generó un valor agregado de $21,8 billones, resultado que proviene de la operación eficiente de los servicios públicos y de la ejecución de proyectos que dinamizan la economía.
Del total generado, $3,7 billones se trasladaron al Estado y a las comunidades mediante impuestos, tasas, contribuciones y programas con impacto directo en la población. $6,7 billones se dirigieron a proveedores y al sistema financiero, y otros $5,6 billones se reinvirtieron en las empresas del Grupo para asegurar la continuidad operativa y la modernización de infraestructura.
Mientras tanto, a la generación de empleo directo e indirecto se destinaron $3 billones y, de manera adicional, EPM realizó transferencias por $2,6 billones al Distrito de Medellín, equivalentes al 55 % de su utilidad en 2024.
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