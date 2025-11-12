Grupo Éxito reportó crecimiento en ingresos a septiembre y continúa recuperación de sus utilidades

El Grupo Éxito dio a conocer su balance financiero y operacional con corte al tercer trimestre de 2025, que evidencian la tendencia de recuperación en sus indicadores más relevantes.
Los ingresos consolidados llegaron a $15,8 billones a septiembre, con un crecimiento del 4,4% comparado con el mismo período del año anterior, excluyendo el efecto de tasa de cambio. Sin excluirlo, el aumento de los ingresos es de 1,6 %.
Durante el tercer trimestre de 2025 Grupo Éxito totalizó $5,2 billones en ingresos consolidados, registrando un incremento del 3,9 % excluyendo efectos de tasa de cambio, con crecimientos en Colombia y Uruguay, pero impactados por los resultados de Argentina.
Por el lado de las ganancias, la compañía informó que su utilidad neta consolidada alcanzó los $382.917 millones en los primeros nueve meses de este año, hecho destacado si se tiene en cuenta que a septiembre del año pasado todavía reportaba un saldo negativo de $91.331 millones.
Por su parte el Ebitda recurrente consolidado a septiembre fue de $1,2 billones, con un crecimiento del 28,9 %. Para Carlos Calleja, CEO de Grupo Éxito, “cada avance confirma que vamos en la dirección correcta”.
Para Calleja, los resultados de este tercer trimestre son un reflejo la meta para crear valor: “hemos avanzado con disciplina y coherencia, consolidando una operación más eficiente, fortaleciendo nuestro ecosistema y reafirmando la confianza en la estrategia que trazamos desde el inicio y así lo demuestran las cifras”.
Espere más información.
—