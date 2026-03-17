En menos de dos semanas desde que se anunció que el Grupo Gilinski entraría a ser accionista de la empresa petrolera y gasífera GeoPark, este conglomerado decidió aumentar su participación. Esta vez sumó a su portafolio más de 505.000 acciones por cerca de US$4,4 millones y con ello alcanza una participación de 24,1% de la compañía.
En un comienzo, GeoPark expresó que el Grupo Gilinski tomó 20 % de las acciones ordinarias en circulación de la compañía, con lo cual se convierte en el mayor accionista. Según lo reveló, Colden invirtió cerca de US$107 millones para adquirir más de 12,8 millones de nuevas acciones de GeoPark por US$8,31 por acción. Cabe recordar que Colden Investment es una filial del Grupo Gilinski, uno de los conglomerados más poderosos de Colombia.
GeoPark señaló que la inversión de Colden en la compañía muestra que hay un respaldo a su estrategia de convertirse en la principal plataforma privada de petróleo y gas en América Latina.
También dijo que el Grupo Gilinski ve en ella una operación establecida y una creciente presencia en Argentina, ya que esta compañía adquirió unos activos que operan con fracking (Vaca Muerta).
Cabe recordar que el Grupo Gilinski es un conglomerado que está en la industria de alimentos y es dueño de empresas como Nutresa en Colombia, además de participar en medios de comunicación, bienes raíces e incluso servicios financieros.
Dentro de las cláusulas del acuerdo también se incluye que Colden no podrá vender sus acciones por un lapso de 18 meses. A la vez, tendrá derechos de aprobación sobre asuntos de la compañía mientras mantenga una participación mínima de 15%. Además, tendrá limitaciones de propiedad durante los próximos 12 meses; es decir, se requerirán aprobaciones del directorio para un aumento en la participación del Grupo Gilinski en GeoPark si este quiere estar por encima de 32 % de las acciones circulantes.
A lo anterior se agregó que, con una participación de 20 %, tiene derecho a nominar dos directivos en el directorio de GeoPark, en el que ya hay nueve miembros. También se señaló que, si la participación de Colden aumenta a 28 % o más en las acciones ordinarias de la compañía, tendrá derecho a nominar a un tercero. Lo anterior podría estar cerca de suceder, con una representatividad de 24 % en la empresa.
Gabriel Gilinski, hijo de Jaime Gilinski, va a ocupar una vacante en el directorio de GeoPark, y esto se dará de manera inmediata. También se agregó que la transacción da mayor flexibilidad financiera y que con ello la empresa busca oportunidades en fusiones y adquisiciones que generen valor, financiar proyectos de alto retorno en Colombia y Argentina y mantener su flexibilidad financiera.
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A todo lo anterior, también se agregó que el Grupo Gilinski, a través de GeoPark, ve grandes posibilidades en Venezuela, señalando que, además de las inversiones en Colombia y Argentina, consideran que existe un posible acceso a ese mercado por medio de la empresa petrolera.
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