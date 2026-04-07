Gunther Steiner, figura de la Fórmula 1, llega a StartCo 2026 en Medellín como invitado especial

StartCo 2026 está a puertas de empezar en Medellín, y uno de los invitados especiales en esta edición es Gunther Steiner, quien representa una de las figuras más carismáticas y disruptivas del automovilismo moderno, tras haber consolidado una trayectoria que transita entre la ingeniería de precisión, la gestión estratégica de equipos y un inesperado fenómeno mediático global.
Su carrera profesional comenzó a forjarse en el mundo del rally a mediados de los años 80, donde demostró su capacidad técnica en equipos como Mazda y Jolly Club, alcanzando éxitos significativos con el Lancia Delta Integrale.
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Esta etapa inicial fue fundamental para desarrollar su visión operativa, llevándolo posteriormente a Prodrive y a Ford M-Sport, donde trabajó con figuras como Colin McRae y Carlos Sainz, antes de dar el salto definitivo a la Fórmula 1.
Su llegada a la máxima categoría del automovilismo ocurrió de la mano de Jaguar Racing en 2001, donde asumió la tarea de reestructurar el equipo antes de unirse a Red Bull Racing. En esta última organización, su rol fue clave no solo en los circuitos de F1, sino también en la expansión de la marca hacia el mercado estadounidense al liderar la creación de su programa en NASCAR.
Lo anterior funcionó para que Steiner alcanzara su mayor logro profesional: la concepción y lanzamiento del Haas F1 Team.
Este invitado a StartCo 2026 fue el arquitecto que convenció a Gene Haas de entrar en la competición, logrando que en 2016 un equipo estadounidense sumara puntos en su carrera debut, un hito que no se veía en décadas.
Bajo su dirección, Haas alcanzó un histórico quinto lugar en el campeonato de constructores en 2018 y obtuvo su primera pole position en 2022.
En otra línea, Steiner logró una participación en la serie de Netflix Drive to Survive, donde su estilo lo convirtió en el favorito de los aficionados y en un símbolo de resiliencia ante la presión extrema.
Y tras su salida de Haas a finales de 2023, ha sabido capitalizar este reconocimiento a través de su faceta como autor de los bestsellers Surviving to Drive y Unfiltered, además de consolidarse como analista experto para importantes cadenas de televisión internacionales como RTL y Canal+.
En la actualidad, su influencia se expande hacia nuevas fronteras, pues a partir de 2026 asumirá el rol de CEO del equipo Tech3 en MotoGP.