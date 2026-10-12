Hammack de la FED advierte que EE. UU. podría necesitar tasas de interés más altas para bajar la inflación

La Reserva Federal de Estados Unidos podría mantener el endurecimiento de su política monetaria para contener la inflación, según las declaraciones de Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland y miembro con derecho a voto en el comité encargado de definir las tasas de interés.
Durante la reunión anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial, Hammack señaló que el banco central debe actuar oportunamente y realizar ajustes graduales cuando las condiciones económicas lo permitan. Según explicó, tomar decisiones a tiempo permitiría reducir el riesgo de tener que recurrir a medidas más severas en el futuro.
La funcionaria sostuvo que mantener una política monetaria restrictiva es fundamental para conducir la inflación hacia la meta anual del 2 %. No obstante, advirtió que alcanzar ese objetivo podría tomar tiempo debido a la persistencia de las presiones sobre los precios.
La inflación mantiene en alerta a la Reserva Federal
Los datos más recientes citados por Hammack indican que el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) registró una variación anual del 3,4 % en agosto. Por su parte, el indicador subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, aumentó un 3 % durante el mismo periodo. Esta última medición es una de las principales referencias que utiliza la Reserva Federal para evaluar el comportamiento de la inflación.
Las declaraciones se producen después de que el organismo aumentara las tasas de interés en septiembre, por primera vez en tres años. Además, las actas de esa reunión revelaron que algunos funcionarios contemplaban la posibilidad de aplicar un nuevo incremento, aunque no definieron una fecha para tomar esa decisión.
De acuerdo con las estimaciones de la herramienta FedWatch de CME, los operadores asignan una probabilidad superior al 78 % a que las tasas de interés se mantengan sin cambios en la reunión prevista para finales de octubre. En cambio, para el encuentro de diciembre, la probabilidad de un nuevo aumento se acerca al 88 %.
Hammack también advirtió sobre el riesgo de que la inflación elevada termine incorporándose a las expectativas económicas. Aunque reconoció que las expectativas de inflación a largo plazo permanecen estables, señaló que esta situación podría cambiar si los precios continúan aumentando por encima de la meta establecida por la Reserva Federal.