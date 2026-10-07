Hay alta incertidumbre por el futuro de la inflación en Colombia: Esto dice documento clave del BanRep

La Junta Directiva del Banco de la República votó, por mayoría, a favor de que las tasas de interés suban 25 puntos básicos, lo que llevó el indicador al 12,25 % debido a una inflación en Colombia que se mantiene muy alta.
De acuerdo con la mayoría de la Junta, existe una serie de fenómenos en desarrollo y un escenario de alta incertidumbre no solo para el cierre del año, sino también para 2027 y 2028.
Según las minutas de la reciente reunión de la Junta, la inflación en Colombia sigue estando expuesta a que las altas temperaturas y las condiciones externas presionen el nivel de los precios.
En el documento se lee que los directores que votaron por el incremento de 25 puntos reconocen que el entorno de presiones y riesgos inflacionarios se caracteriza por “un elevado nivel de incertidumbre relacionado tanto con los posibles efectos de los choques climáticos como de origen externo”.
Esto viene para la inflación en Colombia según el BanRep
Adicionalmente, existe un riesgo asociado a la situación fiscal del país y al alcance del programa de ajuste de las finanzas públicas que emprenda el nuevo Gobierno.
“Un director de este grupo manifestó las ventajas de la anticipación en la gestión de riesgos durante el ciclo monetario, señalando menores costos para el crecimiento de largo plazo, por lo cual votó inicialmente por un incremento de 50 pb, pero durante la discusión acompañó la decisión de 25 pb en aras de alcanzar una mayoría”, agregan las minutas.
Todos los directores reiteraron “que hacer frente a las presiones inflacionarias contribuye a lograr un escenario más propicio para fomentar el ahorro e impulsar la inversión privada”.
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Por el momento, el gerente del Banco de la República indicó que se proyecta una desaceleración de la inflación en Colombia para el año entrante, con la expectativa de que se aproxime a la meta del 3 % hacia 2028.