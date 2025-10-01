Héctor Arango anuncia su renuncia como presidente de Icontec; Juan Mauricio Montoya tomará el cargo directivo 

El pasado 25 de septiembre, en el marco de una sesión ordinaria del Consejo Directivo de Icontec, el empresario, Héctor Arango Gaviria, anunció oficialmente su salida como presidente de dicho órgano directivo. El ejecutivo, miembro de este Consejo por más de 42 años, ejerció su presidencia en 37 de ellos.
En su lugar llegará Juan Mauricio Montoya Correa, ingeniero de sistemas y especialista en Finanzas de la Universidad Eafit, quien tiene una trayectoria de más de 34 años en el Grupo Nutresa, organización en la que se desempeña como actual presidente de Servicios.
Además, ha integrado Juntas Directivas como la de la Cámara de Comercio de Medellín, la Andi Seccional Antioquia y el mismo Icontec, lo que favorece y facilita su posicionamiento como presidente.
Recorrido de Héctor Arango en Icontec
Arango Gaviria, administrador de empresas con especialización en alta gerencia y organización, lideró varios hitos para Icontec, dentro de los que se destacan: la homologación de las normas ISO en Colombia, y la consolidación de Icontec como referente de calidad a nivel local y regional.
“Tengo la satisfacción de haber cumplido el deber con honor y con dignidad. Nunca hablé de Icontec solo como un ente normalizador o certificador, sino como gestor de la calidad en todo el país”, manifestó el saliente presidente.
Recomendado: Albeiro Herrera es el nuevo CEO de Bluedoors Apartment Boutique Hotels
Durante su trayectoria profesional, Héctor Arango trabajó durante 31 años en el Grupo Nacional de Chocolates -hoy Grupo Nutresa-. Ha participado en las Juntas Directivas de Industrias Haceb, Fabricato, Bancolombia, Argos, Noel, Proleche, Doria y Microplast, entre otras; y así mismo, ha sido consultor del Grupo TTC, Navitrans y Eduardoño.
En paralelo, ha trabajado con varias organizaciones del sector solidario, dentro de las que se destacan: Socya, Compañía de Jesús, Corporación Pueblo de los Niños, UPB, Universidad Católica de Oriente, la Fundación Ximena Rico, y Fe y Alegría.
Finalmente, vale la pena mencionar que, aunque el ejecutivo anunció su salida de la presidencia del Consejo Directivo, seguirá vinculado a este como vicepresidente.