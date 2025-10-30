IDU y concesión hicieron entrega oficial de megaobra en Bogotá clave para reducir los trancones

La empresa Conconcreto, en alianza con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), inauguró el Puente Curvo, una de las obras más representativas del Grupo 5 dentro de la Troncal de la Avenida 68. Este hito marca un avance significativo en la transformación de esta importante vía, considerada una de las más estratégicas para la movilidad en Bogotá.
El Grupo 5 forma parte de la red de intervenciones que busca convertir la Avenida 68 en un corredor multimodal capaz de conectar diferentes sectores de la ciudad. En su conjunto, el proyecto contempla la construcción de puentes vehiculares, pasos exclusivos para el sistema TransMilenio, un ciclo deprimido, 1,1 kilómetros de ciclorruta y más de 9.000 metros cuadrados de espacio público. Estas obras están orientadas a mejorar la conectividad urbana y a ofrecer infraestructuras modernas y seguras que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.
Hoy inauguramos el Puente Curvo de la Avenida 68 con la Calle 26.— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 30, 2025
Por el puente ya pasa el primer TransMilenio de esta nueva troncal, conectando el occidente con el centro y ahorrando aproximadamente 40 minutos de tiempo a miles de bogotanos.
Esto le da nueva vida al entorno:… pic.twitter.com/1q5K8l7rho
¿Cómo será el funcionamiento de Transmilenio con este nuevo puente?
Con la puesta en funcionamiento del Puente Curvo, los buses duales de TransMilenio podrán desplazarse directamente desde la Avenida de Las Américas hasta el Museo del Oro, reduciendo los tiempos de viaje y beneficiando a miles de usuarios cada día. Esta conexión directa entre el occidente y el centro de la ciudad representa un avance en la eficiencia del transporte público y en la integración del sistema de movilidad capitalino.
Recomendado: Bogotá y TransMilenio levantan más de medio billón de pesos para financiar megaobras de movilidad
El desarrollo de la Troncal de la Avenida 68, liderado por el IDU, avanza por etapas con el propósito de optimizar la circulación vehicular y peatonal en una de las arterias más transitadas de Bogotá. Cada grupo de obras, incluido el Grupo 5, contribuye a la modernización de la infraestructura vial del occidente y fortalece la conexión con otras troncales del sistema, como la Avenida Ciudad de Cali y la NQS, además de corredores complementarios.