Importaciones de Colombia crecieron 10 % en 2025 impulsadas por el sector manufacturero

En todo 2025, las importaciones de Colombia alcanzaron un total de US$70.502,1 millones CIF, lo que representó un incremento del 10 % en comparación con el consolidado de 2024, de acuerdo con las estadísticas del DANE.
Esta tendencia se vio reflejada también en el último mes del año. Solo en diciembre de 2025, las importaciones sumaron US$6.050,7 millones CIF, registrando una variación anual del 7,1 % frente a los US$5.650,6 millones reportados en el mismo mes de 2024.
El crecimiento de todo el año 2025 estuvo liderado por el grupo de manufacturas, cuyas compras externas ascendieron a US$52.937,4 millones CIF, un 11,7 % más que en 2024. Dentro de este rubro, destacó el aumento del 14,3 % en la compra de maquinaria y equipo de transporte.
Por su parte, el grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas registró importaciones por US$10.346,1 millones CIF, con un alza del 10,8 %.
En contraste, el sector de combustibles y productos de las industrias extractivas presentó una caída del 2,5 % en el año, totalizando US$7.090,0 millones CIF.
Importaciones de la industria destacaron también en diciembre
Respecto a la dinámica solo en diciembre, la demanda de productos externos del sector de manufacturas, que participó con más del 70 % del valor, creció un 12,5 %, aportando 8,8 puntos porcentuales a la variación total. También el agro mostró una variación positiva del 9,8 %.
Sin embargo, los combustibles cayeron un 22 %, afectados principalmente por las menores compras de petróleo y sus derivados (-23,7 %).
En consecuencia, la balanza comercial del país cerró el 2025 con un déficit de US$16.377,3 millones FOB. Esta cifra es significativamente superior a la registrada en 2024, que fue de US$10.806,7 millones FOB. Solo en diciembre, el desbalance comercial fue de US$1.177,8 millones FOB.
Finalmente, las cifras del DANE también permitieron confirmar que China se consolidó como el principal proveedor de Colombia en diciembre con una participación del 28,8 %, seguido por Estados Unidos con el 21,8 %. No obstante, las importaciones desde el país norteamericano registraron una caída del 11,5 % en el mes.
