Importaciones de Colombia crecieron 9,7 % en enero de 2026 impulsadas por compras de maquinaria

En enero de 2026, las importaciones de Colombia alcanzaron un total de US$5.902,9 millones CIF, lo que representó un incremento del 9,7 % frente al mismo mes de 2025, cuando se registraron US$5.378,9 millones, según información del DANE.
Este comportamiento estuvo jalonado principalmente por el sector de las manufacturas, que compensó la caída en las compras de combustibles.
Las compras externas de la industria sumaron US$4.584,9 millones CIF en el primer mes del año. Este grupo presentó un crecimiento anual del 14,1 %, explicado en gran medida por las mayores compras de maquinaria y equipo de transporte (23 %) y de artículos manufacturados diversos (11,5 %).
Por su parte, el sector de agropecuarios, alimentos y bebidas también registró un desempeño al alza con importaciones por US$879,6 millones CIF, un 13,2 % más que en el periodo anterior. En este caso, el principal impulsor fueron los productos alimenticios y animales vivos, que creció un 24,6 %.
En contraste, el sector de combustibles y productos de las industrias extractivas sufrió una contracción del 25,3 %, totalizando US$433,9 millones CIF. Esta caída se debió primordialmente a la reducción del 36,2 % en las importaciones de petróleo, productos derivados y productos conexos.
En consecuencia, la balanza comercial de Colombia en enero de 2026 registró un déficit de US$1.328,8 millones FOB. Esta cifra representa una ampliación del saldo negativo registrado 12 meses atrás, cuando el déficit se ubicó en US$1.278,9 millones FOB.
China se consolida como principal origen
Respecto al origen de las mercancías, China se mantuvo como el mayor proveedor de Colombia en enero de 2026, con una participación del 31 % del valor total.
De hecho, las importaciones desde el gigante asiático crecieron un 19,7 %, impulsadas por la compra de vehículos para el transporte de personas (327,7 %) y computadores portátiles (44,8 %).
Le siguieron en importancia Estados Unidos, con una participación del 21 %, aunque sus ventas a Colombia cayeron un 7,1 %, y México, con el 4,7 %.
La información del DANE también destaca que las importaciones desde Corea hacia Colombia se dispararon un 58,6 % en el periodo analizado, alcanzando un peso del 2,9 % en el total.
—