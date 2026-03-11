Importante equipo del fútbol colombiano podría quedarse sin reconocimiento deportivo

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales solicitó al Ministerio del Deporte la suspensión del reconocimiento deportivo de Alianza Fútbol Club por presuntos incumplimientos en el pago de salarios a tres futbolistas del plantel profesional en el fútbol colombiano. La solicitud se fundamenta en el artículo 8 de la Ley 1445 de 2011, normativa que regula el reconocimiento deportivo de los clubes en el país.
Según el sindicato de jugadores, el club no pagó los salarios correspondientes a enero y febrero de 2026 a los futbolistas Pier Grazziani, Freddy Flórez y Diego Valdés. Los tres deportistas se encuentran actualmente en periodo de incapacidad médica, lo que, según la organización, agrava la situación laboral denunciada.
La petición fue radicada ante el Ministerio del Deporte el 10 de marzo de 2026. En un comunicado difundido en la red social X, Acolfutpro afirmó: “Solicitamos la suspensión del reconocimiento deportivo conforme a lo establecido en la ley por el incumplimiento en el pago de salarios”. La organización también señaló que su objetivo es garantizar el cumplimiento de las normas laborales en el fútbol profesional.
De prosperar la solicitud, el club con sede en Valledupar podría quedar sin reconocimiento deportivo, un requisito obligatorio para participar en competiciones oficiales como la Liga BetPlay. Esto pondría en riesgo su continuidad en el campeonato profesional colombiano.
Posible suspensión del reconocimiento deportivo de Alianza FC
El reconocimiento deportivo es la autorización que permite a los clubes competir oficialmente dentro del sistema deportivo colombiano. Sin este aval, una institución no puede inscribirse en torneos organizados por federaciones o ligas profesionales.
El artículo 8 de la Ley 1445 de 2011 establece que el Ministerio del Deporte puede suspender este reconocimiento cuando se presenten incumplimientos graves en obligaciones legales o administrativas. Entre estos se incluyen irregularidades laborales con deportistas profesionales.
Un antecedente reciente en el fútbol colombiano ocurrió con Deportivo Pereira, club que enfrentó una suspensión temporal de su reconocimiento deportivo en años anteriores por problemas financieros y administrativos. Ese caso obligó a la institución a reorganizar su estructura financiera para mantener su participación en el torneo.
En el plano deportivo, la situación de Alianza FC coincide con un momento complejo. El equipo se encuentra en el último lugar de la tabla del campeonato colombiano y enfrenta dificultades para mantenerse en la disputa por los cuadrangulares finales.
Acolfutpro aumenta denuncias por salarios en el fútbol colombiano
La denuncia contra Alianza FC se suma a otra acción reciente de Acolfutpro contra el Boca Juniors de Cali. En ese caso, la organización presentó una querella ante el Ministerio del Trabajo por retrasos reiterados en el pago de salarios al plantel profesional.
Según el sindicato, ese club habría pagado sueldos aproximadamente cada 60 días durante 2024, 2025 y los primeros meses de 2026, superando el límite de 30 días establecido por el Código Sustantivo del Trabajo.
El Ministerio del Deporte deberá analizar la solicitud presentada por Acolfutpro y determinar si existen méritos para iniciar un proceso administrativo que podría terminar en la suspensión del reconocimiento deportivo de Alianza. La decisión tendría impacto directo en la participación del club en el fútbol colombiano.