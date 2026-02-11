Analistas alertan que el gobierno Petro estaría buscando una tributaria con nuevo impuesto al patrimonio

Rechazo entre algunos importantes analistas del país ha generado la propuesta del gobierno Petro de imponer un nuevo impuesto al patrimonio en una eventual emergencia económica, que buscaría decretar el ejecutivo por la crisis invernal.
Según ha detallado el Gobierno, esta disposición se enfocaría en 15.000 empresas del país, una propuesta que algunos sectores no ven con buenos ojos.
Los llamados de atención se centran en que la intención del gobierno Petro con este nuevo impuesto al patrimonio, de nuevo, no tendría sustento económico y generaría presiones para la actividad productiva en el país.
“¿Cómo va a crecer Colombia, tener empleo de calidad, más inversión y prosperidad, si la primera idea frente a la ola invernal es cobrar un impuesto al patrimonio a las empresas?”, señaló el presidente de ANIF, José Ignacio López.
Agregó el experto que ese impuesto no existe en casi ningún lugar del mundo. Y, en cambio, se convierten en políticas que “empobrecen” y “solo nos dejan peor para futuras calamidades”.
Otros llamados de atención por la propuesta del gobierno Petro de tener un nuevo impuesto al patrimonio
El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo: “¿De dónde sacan que se necesitan $8 billones? Es clave que nos muestren el detalle. La suma parece desproporcionada y merece una auditoría académica externa”.
Enfatizó Restrepo en que este nuevo impuesto al patrimonio del gobierno Petro podría terminar siendo una ley de financiamiento “para cubrir derroche en gasto público, disfrazada de una calamidad pública”.
Otros análisis, como el del exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, alertó que lo que propone el Gobierno, en una nueva emergencia económica, va en contra del crecimiento económico.
Agregó Junco que la idea de ese nuevo impuesto al patrimonio genera “fuga de inversiones, efectos inflacionarios e incremento del déficit fiscal”.