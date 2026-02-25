Aumento del impuesto al patrimonio en Colombia “carece de sustento técnico”, dice Fenalco

El gremio de los comerciantes en el país criticó con fuerza la decisión del gobierno Petro de aumentar algunos porcentajes sobre el impuesto al patrimonio en Colombia.
Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, señaló que la decisión es realmente compleja para la actividad económica nacional.
Puntualizó en que la decisión “apresurada y carente de sustento técnico” del gobierno Petro de elevar el impuesto al patrimonio en Colombia “es un eslabón más de la larga cadena de improvisaciones que en el frente fiscal lo ha caracterizado”.
Según el representante de los comerciantes, fijar tarifas confiscatorias a los sectores minero y financiero es un despropósito.
Las críticas al nuevo impuesto al patrimonio en Colombia
“Pero también fijarle una tasa del 0,5 % al resto de empresas con patrimonios superiores a $10.400 millones es un torpedo a las condiciones para que las firmas sigan creciendo y generando empleo”.
Según el presidente de Fenalco, el impuesto al patrimonio en Colombia es una especie en vías de extinción que ya se experimenta en el mundo, toda vez que castiga la innovación y a los empresarios exitosos.
“Ojalá en las urnas se castigue ejemplarmente a este gobierno derrochón e irresponsable por el mal manejo de los recursos públicos, como en el caso de la UNGRD, para citar solo uno de un centenar”, añadió Cabal.
Finalmente, señaló el presidente del gremio que la situación tiene dos agravantes: primero, “este gobierno ha demostrado ser un pésimo administrador y por tanto los recursos obtenidos mediante esta vía muy probablemente se despilfarren, y, segundo, los millonarios recursos adicionales e inesperados ojalá no se utilicen para aceitar las maquinarias políticas que apoyan al partido de Petro”.