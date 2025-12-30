Gobierno Petro fija el incremento de la UPC en 2026 para financiar la atención en salud en Colombia

El Gobierno Petro, a través del Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer que el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tendrá un incremento global del 12,94 % para la vigencia 2026.
Lo anterior, según se informó, se dio teniendo en cuenta el estudio técnico realizado por el Ministerio de Salud con la participación de la Comisión Asesora de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, y el cierre de brecha en este rubro y según lo ordenado por la Corte Constitucional.
De acuerdo con un comunicado de MinSalud, la Comisión Asesora de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento recomendó para el año 2026 un incremento de la UPC del 9,03 % para el régimen contributivo y del 16,49 % para el régimen subsidiado.
Esta diferencia responde al cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional orientadas a equiparar la prima pura de la UPC del régimen subsidiado al 95 % de la del régimen contributivo.
Detalles del incremento de la UPC en Colombia
Según se informó, el incremento del total de recursos para el aseguramiento en salud para 2026 es de $11,6 billones, que serán reconocidos a las EPS, pasando de $89,8 billones en 2025 a más de $101,3 billones para 2026.
Esto equivale a un 12,94 % de incremento de la UPC, cuyos recursos deberán ser reconocidos y pagados para garantizar los servicios de salud en el país.
El comunicado del Ministerio de Salud señala que “el incremento de la UPC debe reflejarse de manera efectiva en los contratos de prestación de servicios con hospitales y clínicas, que son las entidades encargadas de la atención directa a los usuarios del sistema de salud y reitera su compromiso con la defensa de los recursos públicos, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la adopción de medidas que aseguren la transparencia en el manejo de la UPC”.
“Finalmente, se espera que las EPS hagan uso eficiente y responsable del dinero destinado a la salud, teniendo en cuenta que el esfuerzo fiscal realizado por el Estado colombiano es comparable al impacto de una reforma tributaria”, añadió la cartera.
