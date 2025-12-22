Indira Portocarrero es la nueva directora de la UPME; reemplaza a Manuel Peña

Indira Portocarrero asumió la dirección de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. La funcionaria llega en reemplazo de Manuel Peña.
Cabe señalar que esta entidad, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, es clave para la planeación de la política energética en Colombia.
Portocarrero con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Imagen: Ministerio de Minas y Energía
Portocarrero es ingeniera industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira y cuenta con una maestría en estudios políticos de la Universidad de Caldas. El Ministerio de Minas y Energía señaló que posee una trayectoria sólida en planeación y regulación del sector minero-energético, destacando que su perfil profesional combina “rigor profesional con comprensión social y enfoque regional”.
Antes de asumir la dirección de la UPME, se desempeñó como jefa territorial de esta entidad y como asesora técnica en planeación y regulación. En estos cargos participó en la formulación de políticas públicas y en procesos interinstitucionales relacionados con energías renovables, transmisión eléctrica, bioenergía y gestión de la conflictividad social. Actualmente, también es presidenta de la Junta Directiva de Centrales Eléctricas del Cauca (Cedelca).
Indira Portocarrero, nueva directora de la UPME. Imagen: UPME
La cartera ministerial destacó además que uno de sus principales aportes fue la articulación entre XM, la UPME, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el propio ministerio, con el objetivo de liberar cinco gigavatios de capacidad energética, equivalentes a 25 % de la generación eléctrica de Colombia. Con ello, se habilitó la entrada de nuevos proyectos de energías renovables, una de las principales apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Se indicó que Portocarrero ha estado vinculada a procesos de consultoría orientados a fortalecer el papel del Estado en el mercado eléctrico regulado, así como a incorporar criterios socioambientales en los análisis de cierre de minas de carbón y en proyectos de parques solares en el corredor Cesar–Magdalena.
