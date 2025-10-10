Inflación en Colombia Noticias económicas importantes

Inflación en Colombia del 3 % para el 2026 estaría muy embolatada

Ya se empiezan a dar nuevos pronósticos sobre lo que pase con la inflación en Colombia para el próximo año.

inflación en Colombia
La última vez que la inflación en Colombia se ubicó dentro del rango meta fue en 2020, durante la pandemia. Imagen: Tomada de la cuenta oficial en X de la Alcaldía de Tunja

El más reciente dato de la , correspondiente a septiembre del 2025, volvió a prender alarmas sobre si el indicador va a regresar, durante el próximo año, a la meta que tiene el Banco de la República.

El emisor, hay que recordar, tiene el objetivo de mantener el IPC en el 3 %, un indicador conveniente tanto para los hogares, como para los productores del país.

Sin embargo, el 5,18 % a septiembre, más alto de lo previsto por los analistas del mercado nacional, genera dudas sobre si se pudiera ver una inflación en Colombia del orden del 3 % para el año entrante, una perspectiva que tenían varios analistas del mercado local hasta mediados de este 2025.

Inflaciones básicas del BanRep
Inflaciones básicas del BanRep a septiembre de 2025 Tabla: Valora Analitik.

Varios hechos estarían condicionando este fenómeno, siendo uno de los más importantes la materialización de varios escenarios de presión para el precio de productos de muy alto consumo en el país.

Justamente uno de los segmentos que más preocupa es el del precio de los alimentos en el país para el próximo año, valores que estarán muy encadenados con lo que pase con el movimiento de la tasa representativa del mercado.

Expectativa de inflación en Colombia, según encuesta de Davivienda Corredores
Expectativa de inflación, según encuesta de Davivienda Corredores.

Otras expectativas para la inflación en Colombia

Un reciente informe del equipo de investigaciones económicas de Bancolombia asegura que la inflación, aunque en descenso, se mantendrá fuera del rango meta por sexto año consecutivo.

Lo anterior “afectada por la persistencia en servicios, alimentos y el efecto de la indexación salarial. La política monetaria seguirá siendo cauta: se proyecta una tasa de interés de 8,25 % al cierre de 2026, aún en terreno contractivo”. 

Otro de los escenarios que genera presiones para la inflación en Colombia, en el 2026, se fija en cuál podría ser la tendencia que tomen los bancos centrales más fuertes del mundo, con foco en la FED, sobre los recortes de las tasas de interés.

De momento, la Reserva Federal de Estados Unidos anticipa que este año habrá más recortes de la tasa, pero la recuperación del empleo y un mayor gasto podrían generar presiones para mantener el crédito alto.

inflación en Colombia
Las expectativas de inflación del mercado aún se mantienen fuera del rango meta del Banco de la República para 2025. Foto: Banco de la República

Finalmente, la meta de la inflación en Colombia al 3 % para el año entrante estaría comprometida por lo que sea el precio de algunos servicios públicos energéticos y los riesgos de importar material que termine subiendo algunas facturas para los hogares.

De momento, las expectativas se sostienen en que el IPC del país, en la variación anual, será del 4 % para cuando termine el próximo año, lo que la ubicaría en el límite más alto del rango meta del Banco de la República.

