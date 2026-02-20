Inflación en Colombia

Estas son las ciudades con mayor y menor inflación en Colombia

Las expectativas apuntan a que la inflación en Colombia terminaría este año cerca del 7 %.

inflación en Colombia
En julio, la inflación sin alimentos ni regulados aumentó en 0,03 pp. Imagen generada con la IA Gemini para fines ilustrativos.

De acuerdo con el más reciente dato de inflación en Colombia, el IPC mensual se ubicó en 1,18 %, mientras que la variación anual escaló hasta el 5,35 % ubicándose en la parte alta de las expectativas de los analistas del mercado local.

Varios son los hechos que están condicionando este comportamiento, siendo uno de los más importantes los efectos del salario mínimo sobre lo que son servicios y algunos productos.

Adicionalmente, la inflación en Colombia arrancó año viendo presiones extra desde el lado de los alimentos, tendencia que se espera empiece a desacelerarse en lo que sigue de este 2026.

alimentos en Colombia
La inflación anual se ubicó en 1,18 % en enero. Foto: Valora Analitik

Las ciudades con mayor y menor

Ciudades con mayor inflación

  1. Bucaramanga: 1,87 %
  2. Ibagué: 1,75 %
  3. Manizales: 1,70 %
  4. Armenia: 1,48 %
  5. Medellín: 1,43 %
Comportamiento de la inflación en Colombia. Imagen: DANE.
Comportamiento de la inflación en Colombia. Imagen: DANE.

Indica el reporte del DANE que el aumento de la inflación en Bucaramanga e Ibagué estuvo impulsado principalmente por el costo del transporte urbano y los precios en restaurantes y hoteles.

Ciudades con menor inflación

  1. Sincelejo: 0,66 %
  2. Valledupar: 0,80 %
  3. Cúcuta: 0,81 %
  4. Cartagena: 0,85 %
  5. Pasto: 0,85 %
Inflación en Colombia en 2026
Imagen: Prensa Corabastos

Recomendado: Analistas siguen aumentando sus expectativas de tasas de interés para 2026; proyección de inflación bajó

Las expectativas de los analistas apuntan a que la inflación en Colombia ya no terminará en el 4,5 % este año, sino que se va a cercar con fuerza hasta el 7 %.

