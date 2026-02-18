Lo que debe pasar para que la inflación en Colombia no se dispare

En medio del debate por lo que puede pasar con el nuevo salario mínimo, empresarios y comerciantes recordaron que el ajuste del 23 % a ese pago será complejo de atender para mantener una inflación en Colombia controlada, y dentro del rango meta del Banco de la República.
De acuerdo con las primeras expectativas del mercado local, la inflación terminaría año bastante más por encima de lo que se dio durante el año pasado.
Se estima que la inflación en Colombia va a acabar 2026 en el 6,5 %, aunque hay otros pronósticos que señalan que el indicador incluso se acercaría con fuerza hasta el 7 %, lo que aseguran los expertos podría generar golpes a los bolsillos de los hogares.
El grupo mayoritario de los codirectores que votó para que las tasas de interés subieran 100 puntos, en la más reciente Junta, advirtieron que todos los indicadores y los pronósticos obligan a que el emisor se centre en mantener una política monetaria restrictiva.
Lo otro que ayudaría a la inflación en Colombia
De esta manera, la inflación en Colombia podría controlarse desde el lado del consumo, sin embargo, hay análisis que aseguran que esta política no sería suficiente para contener el aumento de los precios.
Más allá de lo que pueda pasar con el Banco de la República, expertos locales aseveran que el salario mínimo en Colombia tendrá implicaciones sobre todos los precios, entendiendo que los empresarios van a transmitir ese sobre costo a sus usuarios finales.
Del lado del gobierno Petro, se prevé que la inflación en Colombia bajaría en la medida en que se vean reducciones en los precios de los alimentos, situación que se materializará con algunos productos, pero hay bastante incertidumbre sobre aquellos de mayor demanda en la canasta básica.
Finalmente, más allá del ajuste que pueda hacerse sobre los precios regulados, como el de la gasolina, en la medida en que los servicios públicos bajen de precio podría haber una presión menos para lo que sea el IPC de final de año.