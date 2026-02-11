Inflación en Colombia subiría todavía más en los próximos meses

La inflación en Colombia arrancó, de nuevo, su ciclo alcista luego de que el DANE diera a conocer que el indicador se estableció en el 5,34 %, el dato para enero más alto desde el 2024.
De acuerdo con el informe, el aumento de los precios se dio con mayor fuerza por cuenta de los alimentos, pero, indican algunos análisis, hay presiones más complejas por el aumento del salario mínimo.
Dicen estos análisis que, a diferencia de lo que dice el gobierno Petro, el aumento de la inflación en Colombia se está transmitiendo a las industrias cuya mano de obra depende de este tipo de salarios.
A ojos del mercado, la posibilidad de que el país vea una relajación de los precios por las reducciones en lo valores de la gasolina y, más adelante, de algunos alimentos, no sería suficiente.
Expectativas para la inflación en Colombia
Indican las expectativas que el IPC pareciera entonces no escapar a llegar al 6,5 % en 2026, bastante más lejos del 4,5 % que se estimaba a mediados del año pasado.
La inflación en Colombia va a seguir siendo alta, indica el mismo Banco de la República, hasta el año entrante, y la posibilidad de ver un 3 % llegará en un plazo más largo.
Espera finalmente el mercado lo que pueda pasar con el dólar en Colombia y una menor presión sobre valores clave de la economía local, con foco en lo que sean algunos insumos para alimentos.