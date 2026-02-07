Inflación de enero todavía no refleja todo el aumento del salario mínimo: expertos controvierten a Petro

La inflación en Colombia se aceleró en el primer mes del año. De acuerdo con los datos del DANE entregados el viernes en la noche, solo en enero los precios al consumidor en Colombia crecieron 1,8 %.
Este incremento empujó un alza en la variación de los últimos 12 meses, que pasó de 5,1 % a 5,3 %, como lo han venido alertando los analistas del mercado.
Incluso, anticiparse a ese aumento que vería el IPC en el país este año, por cuenta del incremento de 23 % en el salario mínimo, fue la razón del Banco de la República para subir hasta 10,25 % su tasa de interés en enero (un alza de 100 puntos básicos).
Sin embargo, el presidente Petro reafirmó la posición que se ha extendido al interior del Gobierno, en el sentido de que el salario mínimo no tendría un efecto inflacionario. Tras conocerse el dato de inflación de enero, el mandatario dijo que “pudo demostrarse con la inflación de enero que el salario vital no provocó ninguna catástrofe inflacionaria”.
En respuesta, varios expertos y analistas han refutado al presidente y creen que el efecto se verá en el largo plazo.
Cómo leen la inflación de enero los expertos
En una publicación en su cuenta de X, Petro dijo que “solo la carne y el café por su incremento en precios internacionales, que gravitó en ascenso en precios internos, tuvieron un efecto que elevó levemente la inflación respecto al mes de enero del año pasado en solo 0,25 %. Eso fue todo comparado al derroche de discurso mentiroso contra el salario vital”.
Como parte del debate, José Ignacio López, presidente de Anif, dijo que el efecto del salario mínimo en los precios “usualmente se refleja de manera más clara en las cifras de febrero, que en las de enero”.
Por su parte, Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, afirmó que la inflación de 1,18 % en enero “es un registro elevado y el cuarto más alto en lo corrido del siglo XXI”.
Y dijo que este dato aún no incorpora los efectos plenos del aumento del salario mínimo del 23 %, “por lo que es previsible que las presiones inflacionarias se continúen intensificando en los próximos meses”.
En respuesta a Mejía, Petro dijo que “el dato muestra que los economistas ortodoxos se equivocaron y que se equivocó el Banco de la República al elevar la tasa de interés”.
“Se ratifica mi afirmación de que la inflación en Colombia no depende ni de la masa monetaria que es escasa, ni del salario, sino del precio de los alimentos”, reiteró el presidente.
Otras voces se pronunciaron sobre el IPC de enero
Por el lado de los comerciantes, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, alertó que el aumento de la inflación se da mientras la mayoría de los países de América Latina sigue desacelerando.
“Los mayores aumentos se dieron en alimentos, transporte y restaurantes, gastos básicos que no se pueden dejar de pagar y que afectan de inmediato a los hogares” y advirtió que el panorama hacia adelante es preocupante.
“Todo indica que la canasta familiar seguirá subiendo en los próximos meses. Como lo hemos advertido, el aumento desbordado del salario mínimo termina trasladándose a los precios, reduce el poder adquisitivo y destruye empleos formales incrementando la informalidad”, añadió Cabal.
Por su parte, el exministro de Hacienda y rector de la IAE, José Manuel Restrepo, dijo que “crece brutalmente el precio de comidas fuera del hogar transporte, bebidas, alimentos en general y salud y lo peor de todo es que los más afectados son los más vulnerables y la clase media”.